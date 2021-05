Kraay junior snapt kritiek op Feyenoorder niet: ‘Alleen De Bruyne kan dat’

Zondag, 9 mei 2021 om 09:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:34

Over de spitspositie bij Feyenoord is dit seizoen veel te doen. Trainer Dick Advocaat gebruikte tot dusver maar liefst acht verschillende spelers in de punt van de aanval. Bryan Linssen maakte op die positie zeven van zijn acht Eredivisie-treffers, maar desondanks wordt de vleugelaanvaller nog steeds regelmatig kritisch benaderd. Hans Kraay junior echter vindt dat Linssen het als spits van Feyenoord niet zo slecht heeft gedaan.

"Als er één persoon niets te verwijten valt dan is het Bryan Linssen wel", zo concludeert Kraay junior in een analyse voor ESPN. "Ik geef het je te doen hoor, in de spits bij Feyenoord. Je moet zo ontzettend veel loopwerk verrichten, je moet aanspeelbaar zijn, het spel verleggen en de kansen afmaken. Linssen heeft zijn hele carrière of op links of in een twee spitsensysteem gespeeld." Een groot verschil met de situatie bij Feyenoord dit seizoen. "Hij is in ieder geval nooit een aanspeelpunt geweest. Vaak heeft hij zo ontzettend hard gewerkt dat hij scherpte voor doel miste."

De Feyenoord-spitsen in 2021

SPELER MINUTEN SCHOTEN GOALS EXPECTED GOALS Bryan Linssen 1969 64 8 10,4 Nicolai Jörgensen 1027 25 4 5,8 Robert Bozenik 347 13 1 1,5 Lucas Pratto 204 11 0 2,2 Naoufal Bannis 74 4 1 0,9

"Met wat er van je wordt gevraagd als spits van Feyenoord kan alleen Kevin De Bruyne dat. Maar ik heb niet de indruk dat De Bruyne volgend seizoen naar De Kuip komt", voegt Kraay junior daaraan toe. De analist snapt overigens wel dat Feyenoord Lucas Pratto in de winterstop aantrok, ondanks het feit dat de Argentijnse spits in elf competitieduels nog geen enkele keer wist te scoren. "Het klinkt misschien gek, maar ik snapte de gok van Feyenoord wel om hem te halen. Nu, later, zie ik ook wel dat Pratto niet meer kan lopen. En als je niet kan lopen kan je niet voetballen", aldus de verslaggever.

Kraay junior ziet een groot verschil met het recente verleden, toen Feyenoord beschikte over spitsen als Dirk Kuyt en Robin van Persie. "Het verschil in spitsen zoals een paar jaar terug met Dirk Kuyt en een zwervende spits als Robin van Persie ten opzichte van de aanvallers van nu is belachelijk groot. Dat zien de Feyenoord-supporters ook. Die zijn echt niet gek", zo besluit de analist van ESPN.