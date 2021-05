Marca: ‘Tata Koeman geeft halve landstitel cadeau aan Real Madrid’

Zondag, 9 mei 2021 om 07:51 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:55

Barcelona moest zaterdag genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel tegen Atlético Madrid in LaLiga: 0-0. Het team van Ronald Koeman heeft het zich, met nog drie speeldagen te gaan, daardoor nog lastiger gemaakt: de achterstand op koploper Atlético blijft twee punten én Real Madrid zal Barcelona dankbaar zijn. De regerend landskampioen kan zondag bij winst op Sevilla het puntenaantal van Atlético evenaren en zal bij drie zeges in de resterende drie speeldagen de landstitel prolongeren, daar het onderling resultaat doorslaggevend is. Marca spreekt zondag over ‘een gemiste kans’ voor Koeman en de zijnen.

“Als er een dag was dat Barcelona zijn allerbeste versie had moeten laten zien, dan was het zaterdag”, benadrukt de meest verkochte sportkrant van Spanje. “Barcelona was niet in staat om een Atlético de baas te zijn dat veel beter stond opgesteld en duidelijke ideeën had. Het kwam erop neer dat de spelers van Barcelona erop vertrouwden dat Lionel Messi zin had om een wonder te laten voltrekken. Dat vond niet plaats, al was hij er wel dichtbij”, doelde Marca op de heerlijke solo van de Argentijn vlak voor de pauze. Doelman Jan Oblak tikte het daaropvolgende schot van Messi knap uit de rechterhoek.

Een indrukwekkende solo van Messi, maar de vingertoppen van Oblak voorkomen een openingstreffer ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAtleti pic.twitter.com/QC7Y4wI1Iz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2021

De huidige situatie doet Marca denken aan het seizoen 2013/14, toen Barcelona op de laatste speeldag thuis ‘alleen’ van concurrent Atlético hoefde te winnen om de landstitel te veroveren. Alsof het zo moest zijn. Het team van Gerardo Tata Martino kwam echter niet voorbij de ploeg van Diego Simeone (1-1) en los Colchoneros werden kampioen met 90 punten, drie meer dan Barcelona en Real Madrid (87). “Koeman zette zaterdag het gezicht van Tata Martino op. Tata Koeman. Hij was niet in staat om de tactische strijd van Simeone te winnen en nog erger zelfs: hij heeft de halve landstitel aan Real Madrid cadeau gegeven. Een drama voor Barcelona, maar ook voor Atlético. Hoewel het team van Simeone beter is, zien ze hoe de strijd om de landstitel langzaam uit hun handen glipt.

Koeman zat zaterdag het laatste duel van zijn schorsing uit en net als vorige week tegen Valencia nam Alfred Schreuder zowel tijdens als na afloop zijn takenpakket voor zijn rekening. Koeman wendde zich zaterdagavond toch nog tot zijn sociale media om een mening over de situatie te geven. “Er waren kansen voor beide teams. Uiteindelijk een terecht resultaat. Alles blijft mogelijk!”, benadrukte de Nederlander, die dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Levante zijn rentree op de bank maakt. Barcelona wacht daarna nog een thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo en een uitduel met Eibar.

Frenkie de Jong speelde niet een van zijn beste wedstrijden in het tenue van Barcelona. De media in Spanje zagen een causaal verband met het uitvallen van Sergio Busquets na een half uur spelen, waardoor de als aanvallende middenvelder begonnen De Jong een linie moest zakken. De Oranje-international werd daardoor uit zijn kracht gehaald, zo merkte La Vanguardia op. “Hij zat nog niet lekker in de wedstrijd, toen hij door de blessure van Busquets met de punt naar achteren kwam te spelen. Hij had daardoor niet het overzicht en was zelden daar waar het allemaal gebeurde.”

Een uitleg die bijvoorbeeld het Catalaanse Sport, dat de ex-speler van Willem II en Ajax een zes uitdeelde, onderschrijft. “De Jong speelde niet zoals Koeman dat van hem verwacht. Het inbrengen van Ilaix Moriba voor de geblesseerde Busquets haalde het tempo uit zijn spel, waardoor hij aanvallend niet in zijn element was. En dat juist terwijl Barcelona hem zo nodig had.”