Liverpool houdt stand en maakt eind aan dramatische reeks op Anfield

Zaterdag, 8 mei 2021 om 23:05 • Jeroen van Poppel

Liverpool heeft zaterdagavond in eigen huis gewonnen van Southampton. De ploeg van Jürgen Klopp kwam in de eerste helft op voorsprong dankzij Sadio Mané en besliste de wedstrijd in de negentigste minuut via Thiago Alcántara: 2-0. Liverpool had acht competitiewedstrijden op rij niet de nul gehouden op Anfield en beëindigt de slechtste thuisreeks van de club in de Premier League sinds 1990. The Reds stijgen naar de zesde plek en doen nog volop mee om een Champions League-ticket.

Liverpool begon met duidelijk aanvallende intenties en kreeg al snel kansen. Fraser Forster had een redding in huis op een poging van Mohamed Salah uit een lastige hoek, terwijl Diogo Jota na een fraaie solo de doelman van Southampton eveneens niet wist te passeren. Georginio Wijnaldum kopte uit een hoekschop op de lat. Zo nu en dan bleek Liverpool op de counter kwetsbaar. Zo moest Alisson Becker voorkomen dat de vrije Che Adams kon scoren.

Aan de overzijde maakten the Reds de openingstreffer. Salah slingerde de bal vanaf rechts hoog voor het doel, waarna Sadio Mané het kopduel won: 1-0. Nathan Redmond kreeg op slag van rust een schietkans op de gelijkmaker, maar de aanvaller mikte rakelings naast. Na rust ging Liverpool bedachtzaam op zoek naar de bevrijdende tweede treffer, maar echte kansen leverde dat niet op.

Southampton bleef daardoor in leven en kreeg in de zeventigste minuut een nieuwe mogelijkheid. Ibrahima Diallo zag zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied gekeerd worden door Alisson. De goalie van Liverpool schoof de bal even later zomaar in de voeten bij Adams, die een niet te missen kans leek te krijgen. Het schot werd echter gekeerd door Liverpool. Aan de overzijde bood Salah een intikker aan Jota, die de bal echter slecht raakte. Mané schoot wél raak, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Thiago besliste het duel in de negentigste minuut door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied binnen te plaatsen: 2-0.