Sergio Agüero biedt excuses aan voor gênant moment tegen Chelsea

Zaterdag, 8 mei 2021 om 22:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:05

Sergio Agüero heeft zaterdag zijn excuses aangeboden voor zijn gemiste strafschop in de thuiswedstrijd van Manchester City tegen Chelsea in de Premier League. De aanvaller faalde vlak voor rust, bij een tussenstand van 1-0, hopeloos vanaf elf meter, waarna de bezoekers uit Londen alsnog als winnaar van het veld stapten: 1-2. De Panenka van Agüero werd doorzien door doelman Edouard Mendy, die de bal simpel uit de lucht plukte.

Een dure misser, daar Chelsea in de tweede helft door doelpunten van Hakim Ziyech en Mikel Alonso de zege greep en het titelfeest van Manchester City daardoor is uitgesteld. “Ik wil me verontschuldigen bij mijn ploeggenoten, de stafleden en de supporters. Het was een slecht besluit en ik neem de volledige verantwoordelijkheid hiervoor”, benadrukte Aguëro na afloop via sociale media.

I would like to apologise to my teammates, staff and supporters for missing the penalty. It was a bad decision and I take full responsibility. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) May 8, 2021

Josep Guardiola nam Aguëro echter niets kwalijk. “Het is zijn beslissing. De nemer van de strafschop bepaalt hoe hij de bal schiet. Hij wilde het zo doen. Daar heb ik niets aan toe te voegen.” De manager van Manchester City had wel graag gezien dat een overtreding van Kurt Zouma op Raheem Sterling met een strafschop bestraft zou zijn geweest. “Het is een penalty, dat heb ik duidelijk gezien.”

“Wat ons nu rest is voldoende punten pakken om landskampioen te worden en daarna toewerken naar de Champions League-finale”, doelde hij op de eindstrijd tegen Chelsea aan het eind van de maand. Het was alweer de vierde thuisnederlaag van Manchester City dit seizoen in de Premier League: twee keer zo veel als in welk seizoen van Guardiola als trainer dan ook. Het is ook de eerste keer dat een ploeg van Guardiola twee opeenvolgende thuiswedstrijden in de competitie verliest. Een maand geleden was Leeds United ook al met 1-2 te sterk voor the Citizens, die nog altijd riant aan de leiding gaan.

