VVV maakt in spektakelstuk einde aan reeks van twaalf nederlagen

Zaterdag, 8 mei 2021 om 22:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:01

VVV-Venlo en RKC Waalwijk hebben zaterdagavond na een waar spektakelstuk de punten gedeeld: 3-3. Door een doelpunt in de slotfase leken de Venlonaren aan het langste eind te trekken, maar een handsbal van Giorgos Giakoumakis leverde RKC niet veel later een strafschop en een punt op. De spits van VVV tekende in de beginfase van het duel overigens voor zijn 25e treffer van het seizoen na een doelpuntendroogte van anderhalve maand. Door de puntendeling verzuimt VVV de vijftiende plek over te nemen van FC Emmen. RKC blijft veertiende en moet eveneens nog alle zeilen bijzetten voor lijfsbehoud in de Eredivisie.

Luhukay kon tegen RKC weer vanaf het begin beschikken over Giakoumakis, nadat de spits vorige week in de wedstrijd tegen Heracles Almelo na een uur spelen naar de kant moest met klachten aan zijn knie. De spits was voldoende hersteld en bewees meteen zijn waarde, toen hij na drie minuten spelen aan het einde stond van een fraaie aanval van VVV. Vito van Crooij werd aan de rechterkant van het veld weggestuurd, leverde een voorzet op maat af en zag hoe Giakoumakis voor het doel eenvoudig kon afronden. Het betekende voor de spits alweer de 25e treffer van het seizoen, nadat hij in zijn laatste vier wedstrijden namens VVV niet tot scoren wist te komen.

VVV poogde het initiatief te grijpen in de beginfase, maar moest toezien hoe RKC bij de eerste goede mogelijkheid meteen doel trof. Met de buitenkant van de linkerschoen zette Ahmed Touba Thijs Oosting vrij voor doelman Thorsten Kirschbaum, waarna de middenvelder van RKC koel bleef en de gelijkmaker voor zijn rekening nam. De ploeg van Fred Grim greep de gelijkmaker aan om het duel te doen kantelen, waar de Waalwijkers behoorlijk in slaagden. Na een half uur spelen nam RKC zelfs brutaal de leiding. Vurnon Anita veroverde de bal en leverde het leer af bij Richard van der Venne, waarna Cyril Ngonge vanaf een meter of twintig doeltreffend uithaalde in de rechterhoek: 1-2.

De ploeg van Luhukay gaf zich niet gewonnen en deed nog voor rust iets terug via Ola John, die raak schoot op aangeven van wederom Van Crooij. In het tweede bedrijf ging het spelbeeld gelijk op en was het Van Crooij die de wedstrijd leek te beslissen tien minuten voor tijd. De buitenspeler kopte fraai raak op aangeven van Lukas Schmitz, maar moest met zijn ploeg niet veel later alsnog de gelijkmaker slikken. Een vrije trap van Ngonge belandde op een uitgestoken arm van Giakoumakis, waarna scheidsrechter Jochem Kamphuis naar de stip wees en Ngonge het buitenkansje zelf benutte: 3-3. VVV maakte daarmee een einde aan een reeks van twaalf nederlagen op rij, maar schiet bijzonder weinig op met het punt.