Ogenschijnlijk zware blessure Letschert smet op benauwde zege AZ

Zaterdag, 8 mei 2021 om 22:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:14

AZ is er zaterdagavond in geslaagd om de tweede plek in de Eredivisie te heroveren van PSV. Er leek voor de ploeg van trainer Pascal Jansen geen vuiltje aan de lucht, totdat Ramon Leeuwin vijf minuten na rust van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Edwin van de Graaf. Leeuwin was nota bene als invaller binnen de lijnen gekomen nadat Timo Letschert na een kwartier spelen de strijd moest staken na een ogenschijnlijk zware blessure. De verdediger ging door zijn enkel en werd per brancard van het veld gedragen. De ondertalsituatie deerde de Alkmaarders niet: 1-0.

AZ is bezig aan een ijzersterke thuisreeks en wist de laatste vijf thuisduels in de Eredivisie met minimaal twee doelpunten verschil te winnen. Tegen Fortuna had Jansen niet de beschikking over Teun Koopmeiners. De aanvoerder ontbrak net als vorige week vanwege ziekte en moest, net als Dani de Wit, het duel aan zich voorbij laten gaan. Myron Boadu leek het duel ook te moeten missen na de hele week niet met de groep mee te hebben getraind, maar hij was op tijd hersteld en begon op de bank. Na een flitsend begin van AZ werd het duel opgeschrikt door de blessure van Letschert, die na een luchtduel met Lisandro Semedo verkeerd neerkwam en daarbij zijn enkel verdraaide.

Zijn vervanger Leeuwin zag hoe collega-verdediger Bruno Martins Indi vervolgens na een klein half uur spelen een fijne dieptepass in huis had op Jesper Karlsson. De buitenspeler wipte de bal over de uitkomende Yanick van Osch, waarna de doelman van Fortuna een overtreding beging. Albert Gudmundsson nam bij afwezigheid van Koopmeiners plaats achter de bal en stuurde Van Osch vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-0. Het was tevens het eerste en enige moment van opwinding in de eerste helft. Fortuna beperkte zich in het eerste bedrijf tot verdedigen en slaagde daar alleraardigst in, terwijl AZ er niet in slaagde om er voetballend doorheen te komen.

De ploeg van trainer Sjors Ultee werd in de tweede helft al snel geholpen door Leeuwin, die na vijf minuten in de fout ging door de doorgebroken Sebastian Polter naar de grond te trekken. De spits van Fortuna werd de diepte in gestuurd door Tesfaldet Tekie en leek alleen op het doel af te kunnen, maar werd bij zijn tocht naar Marco Bizot gehinderd door de invaller van AZ. Fortuna oefende vervolgens wel meer druk uit op het doel van AZ, maar wist daarbij amper tot grote mogelijkheden te komen. Een schot van Mats Seuntjens kon worden gepakt door Bizot en een vrije trap van Zian Flemming eindigde eveneens bij de goalie van AZ.

Aan de overkant kreeg AZ de opgelegde mogelijkheid om het duel alsnog vroegtijdig te beslissen, toen Jelle Duin alleen op het doel van Van Osch af ging. De poging van de aanvaller kon echter worden gestopt door de doelman van Fortuna, waarna ook de rebound niet tot doelpunt kon worden gepromoveerd door Gudmundsson. Zijn inzet werd ternauwernood geblokt door Roel Janssen. De zege kwam niet meer in gevaar, waardoor AZ voor minimaal een dag de tweede plek bezet, daar PSV zondagmiddag in actie komt tegen Willem II.