Politie wil staken tijdens Klassieker tussen Feyenoord en Ajax

Zaterdag, 8 mei 2021 om 21:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:52

De Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV) roept de politievakbonden op om te staken tijdens de Klassieker zondag tussen Feyenoord en Ajax. De oproep volgt op de supportersrellen die zaterdag uitbraken rondom het trainingscomplex 1908 in Rotterdam. De ANPV meldt dat politieagenten in het ziekenhuis zijn beland na te zijn belaagd met vuurwerk, flessen en andere materialen. Mogelijk heeft een staking van de politie tot gevolg dat de wedstrijd wordt afgelast.

Onder de politie leeft grote onvrede over bijvoorbeeld het ontbreken van een cao-akkoord, het gebrek aan vaccinaties voor agenten. "Daarbij opgeteld dat het werk de politiemensen aan de lippen staat, maakt dat de vier politievakbonden steeds meer signalen van hun achterban krijgen om maar gewoon eens te stoppen met steeds als kop van jut te dienen als het ontbrandt in de maatschappij", schrijft de politievereniging. "Zij zijn het meer dan zat dat hun harde en belangrijke werk niet op waarde geschat wordt en hun loyaliteit meer dan misbruikt wordt als het de bestuurders en overheid uitkomt."

En dus vindt de politie het tijd voor hardere acties. "Wij, de gezamenlijke vakbonden stellen voor en peilen jullie als achterban, om morgen het werk neer te leggen bij de Klassieker. Er is dus een gerede kans dat de politievakbonden hun achterban oproepen om zondag tussen 13.00 uur en 15.00 uur het werk neer te leggen tijdens de wedstrijd Feyenoord - Ajax in Rotterdam."

Het was zaterdag dus erg onrustig rond het trainingscomplex van Feyenoord. Volgens RTV Rijnmond en het Algemeen Dagblad zijn er door de politie diverse arrestaties verricht en volgens De Telegraaf raakten 'tientallen supporters slaags met de politie'. Volgens het dagblad was de sfeer onder de honderden supporters onrustig. Het zware vuurwerk zorgde voor huilende kinderen, die met vader of moeder naar de training waren gekomen. Een kleine groep supporters en de ME kwamen kort ook met elkaar in conflict. Bussen werden aangevallen met houten stokken en er werden stenen gegooid.