Heerenveen verzuimt laatste kans op play-offs te grijpen in teleurstellend duel

Zaterdag, 8 mei 2021 om 20:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:15

SC Heerenveen en FC Utrecht hebben zaterdagavond in een matige wedstrijd de punten gedeeld: 0-0. Beide ploegen waren niet bij machte om de defensieve muur van de opponent te doorbreken, wat leidde tot een weinig verheffend schouwspel. Benjamin Nygren dacht in blessuretijd even het duel te beslissen in het voordeel van de Friezen, maar zijn treffer werd teruggefloten door scheidsrechter Pol van Boekel wegens een overtreding. De puntendeling heeft geen gevolgen voor de ranglijst. Utrecht blijft zesde, terwijl Heerenveen genoegen moet nemen met de elfde plek. Bij een overwinning had Heerenveen nog een serieuze kans gemaakt op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

Afgaande op de statistieken leek Utrecht een vrij eenvoudige avond tegemoet te gaan in Heerenveen, daar de ploeg van René Hake in de laatste tien ontmoetingen ongeslagen bleef en in de laatste zestien onderlinge wedstrijden tot scoren wist te komen. Ditmaal hadden de Domstedelingen aanzienlijk meer moeite en was het Heerenveen dat in het eerste bedrijf een licht veldoverwicht had. Hele grote kansen leverde dit alleen niet op voor de ploeg van Johnny Jansen. De eerste keer dat de Friezen gevaarlijk opdoken voor het doel van Eric Oelschlägel was vijf minuten voor rust, toen Siem de Jong met een schot de linkerhoek probeerde te zoeken. Zijn poging eindigde bij de Duitse goalie.

Aan de andere kant was Sander van de Streek dicht bij de openingstreffer. De middenvelder werd op de rand van het strafschopgebied bediend en haalde uit, maar trof met zijn poging de linkerpaal. Diezelfde Van de Streek was ook in de tweede helft de de man met de grootste kans, maar dit keer vond hij de voeten van Mulder. Even daarvoor hoopte Jansen de wedstrijd te doen kantelen met de inbreng van Henk Veerman en Joey Veerman, die beiden op de bank begonnen. De momenten van opwinding voor de doelen bleven echter op één hand te tellen. Beide ploegen oogden ongeconcentreerd en leden veel balverlies. De momenten dat het gevaarlijk dreigde te worden liep het spaak in de eindfase.

De beste mogelijkheden werden bewaard tot de slotfase, toen Mitchell van Bergen Heerenveen alsnog de zege leek te schenken. De buitenspeler stond bij de tweede paal klaar om af te ronden na een voorzet van Lucas Woudenberg, maar vond voor een leeg doel de benen van Oelschlägel, die zijn ploeg daarmee in de wedstrijd hield. Utrecht kwam er zelf echter niet meer uit en zag hoe het laatste wapenfeit op naam kwam van Rami Hajal. De invaller kreeg de bal per toeval voor de voeten en probeerde het van een meter of twintig, maar zag zijn schot enkele meters naast het doel gaan. Daarmee eindigde een zeer teleurstellend duel in een doelpuntloze puntendeling.