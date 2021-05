Internazionale vervolgt indrukwekkende reeks en breekt thuisrecord

Zaterdag, 8 mei 2021 om 19:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:04

Internazionale heeft het binnenhalen van de Scudetto zaterdagavond een wervelend vervolg gegeven. De ploeg van Antonio Conte was in eigen huis heer en meester tegen Sampdoria en zegevierde met 5-1. Het betekende alweer de veertiende overwinning op rij in eigen huis voor de Milanezen: een nieuw clubrecord. Het vorige record dateerde uit mei 2011, toen dertien wedstrijden op rij werd gezegevierd. Sampdoria is uitgespeeld als nummer negen op de ranglijst. De ploeg speelt de laatste drie wedstrijden nergens meer om, daar de achterstand op nummer zeven AS Roma tien punten bedraagt.

De laatste keer dat Inter een wedstrijd verloor in de Serie A was op 6 januari, toen uitgerekend Sampdoria met 2-1 te sterk was. Wat volgde was een indrukwekkende reeks van achttien ongeslagen wedstrijden in de Serie A. Er werd enkel nog verloren van Juventus (1-2) in de strijd om de Coppa Italia. Zaterdagavond had de ploeg van Conte weinig moeite met Sampdoria en werd al heel snel de leiding genomen. Roberto Gagliardini werd op maat bediend door Ashley Young, vond ruimte voor het schot en plaatste de bal beheerst in de rechterhoek voor de openingstreffer. Twintig minuten later fungeerde Gagliardini als aangever, toen hij Alexis Sánchez vond op de rand van het strafschopgebied en zag hoe de Chileen de score verdubbelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inter had in de eerste helft niks te duchten van Sampdoria, maar moest wel de aansluitingstreffer slikken tien minuten voor rust. Baldé Keita stond op de juiste plek uit een rebound en liet doelman Samir Handanovic, die in de rust overigens werd vervangen door Andrei Radu, kansloos. Heel lang konden de bezoekers echter niet genieten van de spanning, doordat Sánchez amper een minuut later voor zijn tweede treffer van de avond zorgde. De aanvaller nam een voorzet vanaf de rechterkant van het veld van Achraf Hakimi ineens met de binnenkant van de voet en zag hoe doelman Emil Audero voor de derde keer kansloos bleef: 3-1.

Ook in het tweede bedrijf was Inter de bovenliggende partij. Nicolò Barella kreeg de bal aan de linkerkant mee en wipte het leer tot bij Andrea Pinamonti, waarna laatstgenoemde controleerde en beheerst afrondde oog in oog met Audero. Het betekende voor de aanvaller zijn eerste treffer in het shirt van Inter. Sampdoria was tot dat moment geen enkele keer gevaarlijk geweest voor het doel van Inter en moest toezien hoe Lautaro Martínez de eindstand bepaalde. De buitenspeler mocht aanleggen vanaf elf meter nadat scheidsrechter Giovanni Ayroldi naar de stip wees na een overtreding van Omar Colley: 5-1.