Van Gaal, Schreuder en Piqué voorzien geen treurig einde voor Barcelona

Zaterdag, 8 mei 2021 om 19:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:42

Het winnen van de dubbel lijkt ver weg voor Barcelona na het gelijkspel van zaterdagmiddag tegen Atlético Madrid: 0-0 De koploper van LaLiga vertrok met een punt als morele winnaar uit het Camp Nou en behield de voorsprong van twee punten op het team van trainer Ronald Koeman, die zijn tweede en laatste wedstrijd schorsing uitzat: 77 om 75. Real Madrid heeft de prolongatie van de landstitel op basis van onderling resultaat in eigen hand. Winst op nummer vier Sevilla zou zondagavond een gedeelde koppositie betekenen voor de Koninklijke, die vervolgens voldoende heeft aan drie overwinningen in de drie resterende speeldagen.

Alfred Schreuder stond zaterdag na afloop de media te woord en heeft nog altijd vertrouwen in een goede afloop voor Barcelona. “Een treurig einde? Een stap achteruit? We weten dat we nu afhankelijk zijn van de andere teams. We kunnen niet anders dan afwachten wat Real Madrid tegen Sevilla doet. Ja, we zijn afhankelijk van de rest, maar het winnen van de landstitel is nog altijd mogelijk. We zijn nog steeds in een situatie waar we drie maanden geleden wilden zijn”, benadrukte de rechterhand van Koeman.

Een indrukwekkende solo van Messi, maar de vingertoppen van Oblak voorkomen een openingstreffer ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAtleti pic.twitter.com/QC7Y4wI1Iz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2021

Louis van Gaal blijft optimistisch over de kansen van Barcelona. “Real Madrid heeft veel meer moeite om wedstrijden te winnen dan Barcelona. Ik hoop en denk nog steeds dat Barcelona kampioen wordt”, vertelde de voormalig trainer van de Catalanen bij Ziggo Sport. “De kans op het kampioenschap is kleiner geworden, maar het is nog niet over. Ik heb natuurlijk wel een Barcelona-outfit aan, maar er is nog hoop.” Van Gaal denkt dat Real Madrid en Atlético punten gaan laten liggen in de resterende wedstrijden. “Real Madrid moet morgen eerst nog winnen van Sevilla. Dat is geen makkelijke tegenstander.”

“Julen Lopetegui zit daar en heeft nog een appeltje te schillen met Real”, doelde Van Gaal op het snelle ontslag van de trainer in de Spaanse hoofdstad. “Ik denk dat Real niet goed genoeg is. En Atlético heeft ook meer moeite met winnen dan Barcelona.” Gerard Piqué benadrukte na afloop dat er ‘nog van alles kan gebeuren’. “Absoluut, ieders gemoedstoestand kan van invloed zijn. Real Madrid is kampioen als ze vier keer winnen, maar alle grote clubs hebben dit seizoen veel moeite om constant te presteren. Het is lange tijd geleden dat de bovenste ploegen zo relatief weinig punten hebben gepakt. Het staat allemaal dichter bij elkaar. Als we de resterende drie duels winnen, denk ik dat we nog in de race zijn.”

“Ik heb geen glazen bol”, stelde de verdediger van Barcelona. “Maar een club als Barcelona moet tot het einde alles geven. In de laatste twaalf tot dertien seizoenen hebben we tot de laatste wedstrijd om de prijzen meegedaan en dat is wat we nu weer gaan doen. Vanaf het begin van dit jaar hebben we de weg omhoog ingezet. Het is jammer dat we de laatste weken punten hebben laten liggen”, doelde Piqué op de recente nederlagen tegen concurrent Real Madrid (2-1) en Granada (1-2) én de remise tegen Atlético.