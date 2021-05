Lindhout gaat door het stof na flinke blunder in Twentse derby

Zaterdag, 8 mei 2021 om 20:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:20

Allard Lindhout heeft zijn excuses aangeboden voor een voorval in de Twentse derby tussen FC Twente en Heracles Almelo (1-1). Na afloop van het duel ging het niet alleen over de puntendeling maar werd ook stilgestaan bij een beslissing van de VAR een kwartier voor tijd. Scheidsrechter Lindhout draaide een aan Twente toegekende strafschop terug nadat de bal bij een uittrap van Joël Drommel, voorafgaand aan die situatie, niet geheel stil lag. Het moment leidde tot veel discussie op Twitter, waar beweerd werd dat Lindhout niet volgens het protocol zou hebben gehandeld. De arbiter verscheen na afloop van het duel voor de camera om zich te verantwoorden.

Het protocol schrijft voor dat een videoscheidsrechter bij een zogeheten moving ball niet mag ingrijpen, maar wel zijn zegje mag doen als de dienstdoende scheidsrechter daarom vraagt indien hij het moment heeft gesignaleerd. "Het is niet goed gegaan, dat is wel de conclusie die ik moet trekken", vertelt Lindhout tegenover ESPN. "Ik loop met mijn rug weg als Drommel de bal wil nemen, dus ik heb niet door dat de bal enigszins kan rollen en dus niet stil ligt. Die fout reken ik mezelf zeker aan. Of het protocol moet veranderen? Protocollen worden niet door de scheidsrechters ontworpen. Dat wordt vaak gedacht, maar wij zitten niet aan de tekentafel."

Lindhout werd door de videoscheidsrechter op het voorval gewezen. "Dat mag hij niet", gaat Lindhout verder. "En ik heb hem gevolgd en dat had ik niet moeten doen. De VAR had de regels niet paraat en ik op dat moment ook niet. Het is een feitelijk moment. Het is op beeld vast te stellen. Er zit geen interpretatie bij. Als het feitelijk is, krijg je de informatie en handel je daarnaar. Nogmaals, dat heb ik niet goed gedaan. Ik verwijt mezelf dat ik weg loop met mijn rug naar de situatie en ik verwijt mezelf dat ik de VAR ben gevolgd. De VAR baalt, net als ik. Ik denk dat het goed is om het heel goed te evalueren. "

Robin Pröpper had vrij snel in de gaten dat de situatie niet klopte. "We vroegen meteen aan de scheidsrechter of hij het wilde bekijken", aldus Pröpper na afloop voor de camera van ESPN. "We zagen de bank ook meteen opspringen, dan moet je dat in je voordeel gebruiken om het terug te draaien. Volgens de regels mag het niet, dus dan kun je het op deze manier doen." Drommel erkent dat de bal niet stil lag. "Maar de scheidsrechter zei na de wedstrijd dat hij het niet had gezien. Ik vroeg er nog om. Er komt nog een hele aanval, het is raar dat ze het dan helemaal terugdraaien. Vorige week konden we op 1-1 komen en zat de scheidsrechter ook mis denk ik. Nu krijgen we weer geen penalty."

??? Scheidsrechter Allard Lindhout flink door het stof... pic.twitter.com/Y32PTcfUU0 — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2021

Ron Jans zag daarmee een mogelijke treffer van zijn ploeg aan zijn neus voorbij gaan. Even voor het penaltymoment kwam Heracles op voorsprong dankzij een fraaie kopbal van Mats Knoester. Na het veelbesproken moment trok Twente de stand alsnog gelijk via Danilo. "Dat is heel zuur en past bij het jaar 2021 van FC Twente", doelde Jans op de teruggedraaide beslissing van Lindhout. "Ik heb hier geen invloed op. Wormuth zei: 'Ik probeer het gewoon'. Volgens mij bewoog de bal ook, maar heb het op dat moment niet gezien."

De uittrap van Drommel belandde uiteindelijk via Ramiz Zerrouki bij de ingevallen Queensy Menig, die door Giacomo Quagliata naar de grond werd gewerkt. Terwijl Danilo klaar stond om de strafschop te nemen, draaide Lindhout de situatie terug. "Er gebeurde nog wel wat voordat de strafschop viel", gaat Jans verder. "Hoe ver mag je nou iets terugdraaien? We hebben veel in de hand, maar dit niet. We hebben heel veel momenten gehad dit seizoen die cruciaal zijn. De VAR is bedoeld om grove fouten te herstellen en dat gebeurt ook regelmatig. Maar dit is niet de VAR, dit is iemand die er zit en de regels niet kent."