Houssem Aouar helpt Olympique Lyon schitterend op weg

Zaterdag, 8 mei 2021 om 18:49 • Jeroen van Poppel

Olympique Lyon blijft in de race om een ticket voor de Champions League. De ploeg van Rudi Garcia begon zonder de geschorste Memphis Depay moeizaam tegen Lorient, maar overtuigde in de tweede helft wél: 4-1. Houssem Aouar hielp les Gones op weg door op fraaie wijze de openingstreffer te maken. Lyon klimt naar de derde plek, die recht geeft op (minimaal) voorronde Champions League. AS Monaco staat twee punten achter met een wedstrijd minder gespeeld.

Door de afwezigheid van Depay begon Tino Kadewere in de spits bij Lyon, dat zoals verwacht vanaf het begin het initiatief pakte. Lorient speelde compact met vijf verdedigers en gokte op de snelle tegenaanval. De thuisploeg had daar zichtbaar moeite mee en kreeg slechts één echte kans in de eerste helft. Dat was te danken aan balverlies van Lorient-middenvelder Laurent Abergel, waardoor Kadewere kon doorlopen richting het doel. De spits schoot in twee instanties op doelman Paul Nardi en in de nastoot wist ook Lucas Paquetá niet te scoren.

Na rust brak Lyon al snel de ban. Houssem Aouar plukte in de 53ste minuut een voorzet van Ryan Cherki schitterend uit de lucht en kon de bal zo in vrijheid binnenschieten: 1-0. Twaalf minuten later brak Karl Toko Ekambi door over de linkerflank. Zijn voorzet werd half geblokt en kwam bij de tweede paal bij Paquetá, die het afmaakte: 2-0.

Bruno Guimarães mocht weer zeven minuten later een penalty nemen, nadat de middenvelder zelf was aangetikt. Bruno miste in eerste instantie, maar mocht een tweede penalty nemen omdat Nardi te vroeg van de lijn kwam: 3-0. De Braziliaan tekende na een een-twee met Islam Slimani ook nog voor de 4-0. Lorient deed wat terug via Thomas Monconduit, die de bal schitterend in de kruising schoot: 4-1.