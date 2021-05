Negatief clubrecord voor FC Twente na discutabele ingreep van de VAR

Zaterdag, 8 mei 2021 om 18:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:23

In een derby die laat op gang kwam hebben FC Twente en Heracles Almelo de punten gedeeld zaterdagmiddag: 1-1. De bezoekers uit Almelo begonnen sterker, maar moesten toezien hoe Twente vervolgens beter in de wedstrijd kwam. Meest besproken moment was een beslissing van de VAR, die een strafschop voor Twente terugdraaide nadat de bal bij een uittrap van Joël Drommel niet stil lag. Door de puntendeling is Twente voor het twaalfde thuisduel op rij zonder zege in de Eredivisie, een nieuw negatief clubrecord voor de Enschedeërs.

Ron Jans, die zaterdagmiddag voor de 500e keer op de bank zat bij een wedstrijd in de Eredivisie, kondigde in aanloop naar het duel aan ‘de bezem door de selectie’ te halen na een matig optreden van zijn ploeg op bezoek bij Fortuna Sittard (3-0). De oefenmeester hield woord en voerde vier wijzigingen door in zijn basiselftal ten opzichte van het duel in Limburg. Het leek zijn ploeg in de beginfase van het duel niet te helpen, daar de bezoekers beduidend frisser uit de kleedkamer kwamen. Noah Fadiga zorgde na krap tien minuten spelen voor het eerste gevaar van de wedstrijd. De rechtsback haalde uit van een meter of twintig, maar zag zijn poging rakelings langs het doel van Drommel gaan.

Naarmate de eerste helft vorderde kwam Twente beter in de wedstrijd. Danilo stond in de weg bij een schot van Ramiz Zerrouki en ook Luka Ilic was dichtbij de openingstreffer. De aanvaller kopte de bal op de paal en zag hoe Danilo de rebound voor een leeg doel niet wist te verzilveren. Zijn kopbal werd ternauwernood van de lijn gehaald door Robin Pröpper. Aan de andere kant zag Rai Vloet een schot rakelings over het doel zeilen na uitverdedigen van Wout Brama. Na de pauze veranderde het spelbeeld amper en waren de kansen zeer spaarzaam. Het eerste moment van opwinding kwam van de voet van Thijs van Leeuwen, die een eenvoudig rolletje produceerde in de handen bij Janis Blaswich.

Mats Knoester zorgde er twintig minuten voor tijd alsnog voor dat het duel werd opengebroken. De centrale verdediger ontving een voorzet van Vloet vanaf de linkerkant van het veld en verlengde knap met het hoofd in de verre hoek: 0-1. Jans bracht vervolgens onder meer Queensy Menig binnen de lijnen en zag hoe zijn aanvaller met zijn eerste actie meteen het nodige gevaar stichtte. De buitenspeler nam de bal fraai mee met de hak en werd vervolgens in het strafschopgebied van Heracles gevloerd door Giacomo Quagliata. Allard Lindhout wees terecht naar de stip, maar werd teruggefloten door de VAR, die aangaf dat de bal bij de uittrap van Drommel voorafgaand aan het penaltymoment niet stil lag.

De gelijkmaker van Twente zou er niet veel later alsnog komen. Luciano Narsingh, die eveneens was ingevallen, zorgde aan de rechterkant van het veld voor het voorbereidende werk, waarna Danilo op fraaie wijze voor zijn zestiende doelpunt van het seizoen tekende. De spits schoot ineens raak en vond de rechterbovenhoek: 1-1. Diezelfde Danilo had de kans om Twente zelfs nog de zege te bezorgen in de slotfase, maar zijn vrije trap van een meter of twintig eindigde op de vuisten van Blaswich. Aan de andere kant haalde Drommel een vrije trap van Vloet uit de kruising.