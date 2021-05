Atlético Madrid vertrekt als morele winnaar uit Barcelona

Zaterdag, 8 mei 2021 om 18:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:16

De topper tussen Barcelona en Atlético Madrid in LaLiga heeft geen winnaar opgeleverd. De teams van Ronald Koeman, die zich door een schorsing moest laten vervangen door Alfred Schreuder, en Diego Simeone hielden elkaar zaterdag in het Camp Nou op gelijke hoogte: 0-0. Door de remise komt Atlético op 77 punten en blijft de voorsprong van twee punten op Barcelona, 75, intact. Real Madrid, 74 punten, kan het puntenaantal van Atlético Madrid evenaren als zondagavond van nummer vier Sevilla, 70 punten, wordt gewonnen. Het is tegelijkertijd voor de Zuid-Spanjaarden de laatste kans om zich nog in de strijd om de titel te mengen. Het onderling resultaat van Real Madrid tegen zowel Atlético als Barcelona is in het voordeel van de Koninklijke.

Het balbezit in de eerste helft was voor Barcelona, 65 procent; de kansen waren daarentegen voor Atlético. Het team van Simeone slaagde erin om de defensie van Barcelona in de problemen te brengen, al ontbrak het aan precisie om met een voordelige marge het rustsignaal te bereiken. Na twaalf minuten kreeg Atlético met een tegenvaller te maken: Thomas Lemar, mogelijk de beste man in de openingsfase van de krachtmeting, moest zich geblesseerd laten vervangen door Saúl Ñiguez.

Een indrukwekkende solo van Messi, maar de vingertoppen van Oblak voorkomen een openingstreffer ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAtleti pic.twitter.com/QC7Y4wI1Iz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 8, 2021

Atlético had na achttien minuten uitzicht op de 0-1 toen een inzet van Ángel Correa, na een voorzet van Mario Hermoso, tijdig door Clément Lenglet van richting werd veranderd. Een kwartier later kwam Barcelona goed weg toen Yannick Ferreira Carrasco een geniale pass van Hermoso ontving en Marcos Llorente uit diens voorzet op doel schoot. Marc-André ter Stegen voorkwam met een uitstekende redding een tegentreffer. Luttele minuten later was de doelman van Barcelona opnieuw belangrijk door een schot van Ferreira Carrasco te keren én te voorkomen dat Luis Suárez de rebound benutte.

Barcelona, met Sergiño Dest en Frenkie de Jong in de basis, maakte in de eerste 45 minuten een onwennige indruk. Het team van Koeman had moeite met de speelwijze van Atlético en kon nauwelijks voor gevaar zorgen. Alleen een genialiteit van Lionel Messi zorgde er bijna voor dat de wedstrijd enkele minuten voor rust uit balans werd gebracht. De vedette soleerde zich op onnavolgbare wijze vanaf de rechterkant richting de rand van het strafschopgebied in het centrum en zijn schot richting de rechterhoek kon nipt door Jan Oblak van richting worden veranderd. Sergio Busquets stond toen al niet meer op het veld. De routinier had te veel last overgehouden aan een luchtduel met Stefan Savic en werd vervangen door Ilaix Moriba.

Het team van Koeman legde na rust, met Ronald Araújo in de plaats van Óscar Mingueza, meer intensiteit in het spel, maar niet voldoende om Atlético daadwerkelijk in de problemen te brengen. De beste mogelijkheden bleven voor de bezoekers, die middels een schot van Suárez met buitenkant voet en een gevaarlijke corner van Ferreira Carrasco gevaarlijk bleven. Richting het uur beet Barcelona meer van zich af: Oblak reageerde goed op een kopbal van Gerard Piqué en al helemaal op een vrije trap van Messi. De bal van de Argentijn ging aan iedereen voorbij en de doelman kon met een sublieme redding de 1-0 voorkomen. Een treffer van Araújo werd even later wegens buitenspel afgekeurd.

In de laatste vijftien minuten was de vermoeidheid bij de spelers van zowel Barcelona als Atlético zichtbaar. Simeone had daarvoor al Geoffre Kondogbia en Joao Félix in het veld gebracht, terwijl bij de thuisploeg werd gekozen voor de entree van Ousmane Dembélé en Sergi Roberto. Barcelona dook met regelmaat op rondom het doelgebied van Oblak, met onder meer een gevaarlijke kopbal van Dembélé en een vrije trap van Messi, maar een winnend doelpunt kon niet worden afgedwongen en derhalve slinken de kansen van los Azulgrana op een negende dubbel in de clubgeschiedenis.