Bayern München is kampioen na late winnende van Dortmund tegen Leipzig

Zaterdag, 8 mei 2021 om 17:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:34

Bayern München is zaterdag zonder te spelen voor de negende keer op rij landskampioen van Duitsland geworden. Der Rekordmeister zag concurrent RB Leipzig onderuit gaan in een titanengevecht met Borussia Dortmund (3-2) en is daardoor niet meer te achterhalen. BVB doet enorm goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket en klimt naar de vierde plek, al kan Eintracht Frankfurt die plek zondag weer overnemen. Nummer drie VfL Wolfsburg maakte geen fout door te winnen van 1. FC Ünion Berlin (3-0) en ligt ook op koers voor het felbegeerde ticket.

Borussia Dortmund - RB Leipzig 3-2

Erling Braut Haaland kon door een blessure niet meedoen aan de topper tussen Dortmund en Leipzig. Hee-Chan Hwang had de bezoekers al in de derde minuut op voorsprong kunnen schieten nadat hij afrekende met Mats Hummels, maar schoot van elf meter recht op doelman Marwin Hitz. Een fraaie teamaanval leidde vier minuten later de openingstreffer van Dortmund in. Thorgan Hazard tikte de bal slim door naar de rechterflank, zodat Marco Reus het strafschopgebied in kon dribbelen. De aanvaller schoot de bal van dichtbij hoog binnen: 1-0. Dortmund was in het restant van de eerste helft sterker, zonder nog grote kansen af te dwingen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zes minuten na rust verdubbelde BVB zijn voorsprong. Jadon Sancho werd aan de linkerkant van het strafschopgebied vrijgespeeld en kreeg veel ruimte om naar binnen te kappen en rustig de verre hoek te vinden: 2-0. Een hoekschop van Emil Forsberg, die binnengekopt werd door Lukas Klostermann, bracht Leipzig in de 63ste minuut terug in de wedstrijd: 2-1. Invaller Justin Kluivert zette daarna voor op Dani Olmo, die het zijnet raakte. De Kroaat kon even later alsnog de gelijkmaker binnentikken, nadat Hwang een tackle van Mats Hummels had ontweken en in alle vrijheid kon voorzetten: 2-2. Een schitterende combinatie tussen Jadon Sancho en Raphaël Guerreiro leverde Dortmund alsnog de winst op. Sancho legde de bal met de hak klaar voor Guerreiro, die teruglegde op de Engelse aanvaller: 3-2.

VfL Wolfsburg - 1. FC Ünion Berlin 3-0

In de twaalfde minuut kwam Wolfsburg aan de leiding. Bote Baku legde de bal vanaf de rechterflank laag terug tot op de rand van het strafschopgebied, waar Josip Brekalo de bal schitterend in de kruising schoot: 1-0. Het doelpunt werd door de spelers van Wolfsburg opgedragen aan Bartosz Bialek, die deze week een kruisbandblessure opliep. Maximilian Philipp kreeg even later alle tijd om de voorsprong te verdubbelen, maar kreeg de bal van dichtbij niet langs Andreas Luthe. Met enig fortuin gooide Wolfsburg de wedstrijd in de 63ste minuut alsnog op slot. Brekalo zag zijn schot via het blok van Ünion Berlin omhoog schieten, waardoor Luthe kansloos was: 2-0. Brekalo voltooide in de negentigste minuut zijn hattrick, door in twee instanties raak te schieten uit een voorzet van Baku: 3-0.

TSG Hoffenheim - Schalke 04 4-2

Met het debuut van Florian Flick verscheen bij Schalke de 37ste speler van het seizoen aan de aftrap, waarmee de ploeg een nieuw Bundesliga-record vestigde. Nooit eerder maakte een club van zoveel spelers gebruik in één seizoen. De bezoekers begonnen voortvarend aan het duel en namen na een afkeurde treffer van Hoffenheim na een klein kwartier spelen de leiding, toen Mark Uth optimaal profiteerde van slecht uitverdedigen bij de thuisploeg. De spits schoot raak in de rechterhoek: 0-1. Op slag van rust werd de score zelfs verdubbeld door de degradant, toen Shkodran Mustafi het meest attent reageerde op een hoekschop van Bastian Oczipka en raak kopte voor de 0-2. In de tweede helft stelde Hoffenheim al snel orde op zaken en waren de rollen omgedraaid.

Na twee minuten spelen in het tweede bedrijf tekende Andrej Kramaric op schitterende wijze voor de aansluitingstreffer door een vrije trap in de linkerbovenhoek te leggen. Toen Kevin Akpoguma vier minuten later Klaas-Jan Huntelaar te slim af was in een luchtduel stond de stand alweer gelijk: 2-2. Hoffenheim tapte duidelijk uit een ander vaatje na de pauze en boog de achterstand na een uur spelen definitief om. Kramaric tekende voor zijn tweede assist door de bal op het hoofd van Felix Baumgartner te leggen, die voor Huntelaar kroop en de rechterhoek vond: 3-2. De ploeg van trainer Sebastian Hoeness drukte vervolgens onverminderd door en zorgde via Ihlas Bebou voor het slotakkoord. De aanvaller rondde beheerst af op aangeven van Florian Grillitsch: 4-2. Melayro Bogarde bleef bij Hoffenheim de gehele wedstrijd op de bank.

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 0-0

Terwijl Werder Bremen alles op alles moet zetten om degradatie naar de 2. Bundesliga te ontlopen, heeft Bayer Leverkusen een wonder nodig om rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Europa League veilig te stellen. De nummer zes leek via Daley Sinkgraven na ruim een half uur spelen wel op voorsprong te komen. De vleugelverdediger rondde van dichtbij af voor de 0-1, maar werd teruggefloten door de assistent-scheidsrechter en de VAR wegens buitenspel. De momenten van opwinding waren zeer spaarzaam in het Weserstadion. Davie Selke was namens Bremen dichtbij de openingstreffer, maar hij zag zijn schot vlak na rust een meter langs de linkerpaal belanden. Beide ploegen deelden in de slotfase wel enkele speldenprikjes uit op jacht naar de overwinning, maar tot hele grote kansen leidde dit niet. Bremen eindigde het duel nog wel met tien man, nadat Eren Dinkci in de blessuretijd veel te stevig doorging op Nadiem Amiri en direct rood zag. Jeremie Frimpong begon en bleef op de bank.