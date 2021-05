Napoli stijgt naar plek twee en wacht topper Juventus - AC Milan af

Zaterdag, 8 mei 2021 om 16:57 • Daniel Cabot Kerkdijk

Napoli heeft voorlopig de tweede plaats in de Serie A ingenomen. Het team van trainer Gennaro Gattuso was zaterdagmiddag met 1-4 te sterk voor Spezia en stijgt daardoor van de vijfde plek naar de plaats achter kersvers landskampioen Internazionale. Atalanta, Juventus en AC Milan hebben één duel minder én een punt minder dan Napoli: 69 om 70. Zondag staat de belangrijke topper tussen Juventus en AC Milan op het programma.

Napoli legde in de eerste helft de basis voor een makkelijke overwinning op Spezia, waar Jeroen Zoet op de bank zat. In januari leden i Partenopei nog een verrassende 1-2 thuisnederlaag tegen Spezia, maar een nieuwe stunt zat er niet in. Na een kwartier spelen zette Piotr Zielinski op aangeven van Giovanni Di Lorenzo de 0-1 op het scorebord. Al counterend werd in minuut 23 de voordelige marge verdubbeld: na voorbereidend werk van Zielinski was Victor Osimhen voor het vierde opeenvolgende duel trefzeker.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Osimhen sloeg op slag van rust voor een tweede keer toe. Na een vrije trap van Lorenzo Insigne ontsnapte de rappe aanvaller aan de buitenspelval en tekende hij met een volley voor de 0-3. Na iets meer dan een uur spelen deed Spezia nog iets terug door een doelpunt van Roberto Piccoli, die een rebound benutte na een halve redding van doelman Alex Meret op een kopbal van Nahuel Estévez. Tien minuten voor tijd bepaalde Hirving Lozano, enkele minuten eerder ingevallen voor Matteo Politano, de eindstand op aangeven van Osimhen: 1-4.

Napoli speelt nog twee thuiswedstrijden, tegen Udinese en Hellas Verona, en reist tussendoor af naar Florence voor een ontmoeting met Fiorentina. Atalanta kan het team van Gattuso zondag voorbijgaan op de ranglijst als het uitduel met laagvliever Parma wordt gewonnen. Zowel Napoli als Atalanta zal met een schuin oog de ontwikkelingen in de topper tussen Juventus en AC Milan in de gaten houden.