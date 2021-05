Tottenham lijkt Champions League mis te gaan lopen na nederlaag

Zaterdag, 8 mei 2021 om 15:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:43

De Champions League-droom van Tottenham Hotspur lijkt vervlogen. Het team van manager Ryan Mason ging zaterdagmiddag met 3-1 onderuit bij Leeds United, waardoor de nadelige marge ten opzichte van de top vier te groot dreigt te worden. Het is zelfs maar de vraag of een toegangsbewijs voor de Europa League een haalbare kaart is, daar Liverpool en Everton twee duels minder én een achterstand van respectievelijk twee en vier punten.

Leeds ging met een 2-1 voorsprong de rust op Elland Road in en dat was verdiend te noemen. Stuart Dallas opende na negen minuten de score met een eenvoudige rebound nadat doelman Hugo Lloris een door Sergio Reguilon van richting veranderde bal half keerde. De enige echte kans van Tottenham in de eerste 45 minuten was ook meteen raak. Na een goede pass van Dele Alli schoot Heung-min Son uit het niets de 1-1 achter keeper Illan Meslier.

Tottenham leek enkele minuten later op 1-2 te komen toen Harry Kane een handige pass van opnieuw Alli verzilverde, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. De VAR concludeerde dat de beslissing correct was, al leek Kane precies op één lijn te staan. Een goede aanval van Leeds over diverse schijven leidde vlak voor de pauze de 2-1 in: Patrick Bamford tikte de bal bij de eerste paal binnen.

Het team van Mason kreeg het na rust niet voor elkaar om een nederlaag af te wenden. Een doelpunt van Kane werd opnieuw wegens buitenspel afgekeurd, al waren er geen twijfels of de spits buitenspel stond of niet. Kane mikte de bal uit een vrije trap ook nog eens op de lat. Zeven minuten voor tijd zorgde Rodrigo Moreno voor de beslissing, door op aangeven van Raphinha de 3-1 binnen te schieten.

Bij Leeds speelde Pascal Struijk de hele wedstrijd. Steven Bergwijn bleef bij de Spurs op de bank. Het was voor Tottenham de eerste competitienederlaag onder Mason, die vorige maand de ontslagen José Mourinho opvolgde. Wel werd er verloren van Manchester City (0-1) in de finale van de League Cup.