Supporters Feyenoord slaags met ME: ‘Vuurwerk, stenen en stoeptegels’

Zaterdag, 8 mei 2021 om 12:17 • Laatste update: 12:40

Het is onrustig geweest rondom de laatste training van Feyenoord voorafgaand aan de Klassieker tegen Ajax. Supporters verzamelden zich in de ochtend met fakkels en zwaar vuurwerk rondom het trainingscomplex 1908 in Rotterdam. Ze scandeerden leuzen die gericht waren tegen Ajax. Volgens RTV Rijnmond en het Algemeen Dagblad zijn er door de politie diverse arrestaties verricht en volgens De Telegraaf raakten 'tientallen supporters slaags met de politie'.

Volgens het dagblad was de sfeer onder de honderden supporters onrustig. Het zware vuurwerk zorgde voor huilende kinderen, die met vader of moeder naar de training waren gekomen. Een kleine groep supporters en de ME kwamen kort ook met elkaar in conflict. Bussen werden aangevallen met houten stokken en er werden stenen gegooid.

Na twee uur uitdagen, vuurwerk afsteken, politie bekogelen en oneindig vaak 'Joden aan het gas' zit de laatste training voor Feyenoord-Ajax erop. Meer info op https://t.co/5ysoRak8fB pic.twitter.com/78nSZKu1d0 — Peter Groenendijk (@groenendijkp) May 8, 2021

De ontploffingen bij The Hide Away en ’t Haantje, twee Feyenoord-cafés, zorgen ervoor dat de animositeit bij de supporters groot is. In de nacht van vrijdag op zaterdag ontplofte er een vuurwerkbom bij een Ajax-café in Amsterdam-West. Een deel van het Legioen verzamelde zich in de ochtend bij The Hide Away. De supporters liepen vervolgens naar het trainingscomplex van Feyenoord.

Uit voorzorg had de politie de Buitendijk afgezet, de plek waar de supporters zich normaal gesproken verzamelen. Enkele supporters die daar per se naartoe wilden, werden gearresteerd. Eerder dit jaar liep het rond een dergelijke laatste training van Feyenoord ook uit op ongeregeldheden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet daarop weten dat niet meer te willen. Daarom waren er zaterdagochtend al voor aanvang van de training politiemensen op de been.

De Telegraaf meldt op basis van een aanwezige ANP-fotograaf dat de supporters niet alleen met vuurwerk maar ook 'met uit de grond getrokken verkeersborden, stenen, stoeptegels en stukken hout' gooiden. Volgens RTV Rijnmond werd er ook gegooid met verkeersborden. Toen de spelers van Feyenoord op een bijveld gingen trainen, verplaatsten de supporters zich. Na een korte steunbetuiging aan de selectie keerde de rust terug, zo meldt de regionale omroep.