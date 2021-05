Barcelona, Real Madrid en Juventus komen met hard statement tegen UEFA

Zaterdag, 8 mei 2021 om 11:02 • Chris Meijer • Laatste update: 11:24

De UEFA kwam vrijdag met een statement jegens de Super League, waarin bekend gemaakt werd dat er met negen clubs een overeenstemming is bereikt over het ontbinden van de nieuwe competitie. Barcelona, Real Madrid en Juventus zijn daar niet bij betrokken en worden mogelijk zwaarder gestraft door de Europese voetbalbond. Deze drie clubs komen zaterdagochtend naar buiten met een gezamenlijk statement.

“De founding clubs van de Super League zijn onder druk gezet, bedreigd en beledigd om het project te verlaten. Het project is juist opgezet om het ecosysteem in het voetbal op te schop te gooien, met een concreet voorstel en door constructieve gesprekken. Het is onacceptabel dat dit gebeurt, temeer een rechtbank al heeft besloten dat de FIFA en de UEFA geen straffen mogen opleggen tegen de clubs die de Super League hebben opgezet”, zo begint het gezamenlijke statement. Een Madrileense rechtbank bepaalde voor het imploderen van de Super League dat de FIFA en de UEFA voorlopig geen straffen mochten opleggen tegen de founding clubs.

Er wordt aangehaald dat de Super League vanuit drie oogpunten is opgezet: om een ‘onhoudbare situatie’ in het voetbal op te lossen, met respect voor de UEFA en de FIFA en om ‘financiële stabiliteit’ in het Europese voetbal te brengen. “De clubs hadden afgesproken dat de competitie alleen zou plaatsvinden als het erkend zou worden door de UEFA of de FIFA, terwijl de clubs ook in hun eigen competitie moesten blijven spelen”, schrijven de clubs. “Het Europese voetbal wordt momenteel getroffen door een diepe crisis, die veel clubs bedreigt. De Super League had afgesproken om jaarlijks een solidariteitsbijdrage te betalen die veel hoger ligt dan die van de UEFA. De verplichting bestond om met regels een financieel duurzame competitie op te zetten, met een transparant controlesysteem.”

“De twaalf founding clubs zagen dit als een unieke kans om de fans over de hele wereld de best mogelijke show te geven, zodat de mondiale interesse voor de sport zou toenemen. Die interesse wordt uitgedaagd door nieuwe trends”, vervolgt het statement. “We zijn ons volledig bewust van de reacties op het initiatief en we moeten de redenen daarvoor reflecteren. Daarom zijn we bereid om het voorstel te heroverwegen, als dat nodig is. Het zou echter onverantwoordelijk zijn als we onze missie afbreken, gezien de huidige crisis in het voetbal die ons heeft doen besluiten om de Super League op te zetten.”

Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, AC Milan en Internazionale hebben reeds besloten om uit de Super League te stappen. “We vinden het jammer dat onze vrienden en founding partners zich nu in een tegenstrijdige positie bevinden, aangezien ze vrijdag een aantal overeenkomsten met de UEFA hebben getekend. De problemen die ons deden besluiten om de Super League op te richten zijn niet verdwenen en wij voelen de verplichting richting de stakeholders, de fans en de financiële duurzaamheid in onze sector om door te zetten, zodat er een adequate oplossing kan komen. Ondanks de druk en de bedreigingen vanuit de UEFA.”

“We willen vooral herhalen richting de FIFA, UEFA en andere stakeholders in het voetbal dat we bereid zijn om in discussie te gaan, met respect, zonder de druk en volgens de regels van de wet. Zo moeten we de beste oplossing zien te vinden voor de gehele voetbalfamilie”, zo besluit het statement van Real Madrid, Juventus en Barcelona. Volgens ESPN overweegt de UEFA om de drie dissonanten voor twee jaar uit te sluiten van Europees voetbal. De UEFA doet op dit moment geen uitspraken over de mogelijke sancties voor de drie clubs. "Ze zullen later met de UEFA te maken krijgen", luidt het dreigende statement van Aleksander Ceferin, de voorzitter van de bond.