‘Olympique Marseille wil PSV beroven van beloftevolle spits’

Zaterdag, 8 mei 2021 om 10:10 • Laatste update: 10:26

Fodé Fofana staat in de belangstelling van Olympique Marseille, zo weet het Eindhovens Dagblad te melden. Het contract van de achttienjarige spits bij PSV loopt nog door tot medio 2022, waardoor de Franse club op de proppen moet komen met een transfersom. De Eindhovenaren willen graag door met Fofana, die volgend seizoen onder Ruud van Nistelrooij de spits van Jong PSV moet worden.

Fofana speelt sinds 2015 voor PSV, dat hem overnam van Barcelona. Tijdens een straatvoetbaltoernooi op vakantie in Lyon werd hij gescout door de Catalanen, waar hij op tienjarige leeftijd als speler van de Groningse amateurclub GVAV-Rapiditas middels een stage een plek in de jeugdopleiding afdwong. Omdat Barcelona fouten had gemaakt bij het afgeven van contracten voor kinderen, moest hij na twee jaar vertrekken bij de Spaanse topclub. PSV pikte Fofana op twaalfjarige leeftijd op.

In Eindhoven doorliep de spits de jeugdopleiding en maakte hij dit seizoen namens Jong PSV zijn debuut in het profvoetbal. Met acht doelpunten en drie assists in negentien officiële wedstrijden maakt Fofana indruk en heeft hij zich dus in de kijker gespeeld bij Olympique Marseille. PSV wil graag verder met Fofana en zal dus hopen dat hij zijn tot medio 2022 lopende contract spoedig verlengt. Hij moet volgend seizoen onder trainer Van Nistelrooij de spits van Jong PSV worden.

Voetbal International meldt dat Olympique Marseille zich (nog) niet in Eindhoven gemeld heeft voor Fofana. Technisch directeur John de Jong hoopt derhalve dat de jonge spits bereid is om zijn contract bij PSV open te breken en te verlengen. De Jong heeft Fofana volgens het weekblad reeds een aanbieding gedaan.