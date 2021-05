Journalisten belaagd door De Graafschap-fans bij onthalen van spelersbus

Zaterdag, 8 mei 2021 om 08:59 • Laatste update: 09:57

Ondanks dat De Graafschap er vrijdagavond na een 1-1 gelijkspel tegen Jong Ajax niet in slaagde om promotie naar de Eredivisie veilig te stellen, werd de spelersbus bij terugkomst met vuurwerk en gezang opgewacht door circa tweehonderd supporters. Omroep Gelderland meldt echter dat hierbij verschillende verslaggevers zijn belaagd. Een persfotograaf liep een verwonding aan zijn hand op toen hij zijn apparatuur probeerde te beschermen.

De fans waren naar De Vijverberg gekomen om de spelers een hart onder de riem te steken. Een 1-1 gelijkspel tegen Jong Ajax was niet afdoende om de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie veilig te stellen, waardoor de beslissing komende woensdag op de laatste speeldag zal vallen. De Graafschap ontvangt dan Helmond Sport en kan bij een misstap Go Ahead Eagles, Almere City of NAC Breda nog langszij zien komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toen de spelersbus bij het stadion arriveerde, werd er vuurwerk afgestoken en zongen de supporters Superboeren, Superboeren!. Omroep Gelderland meldt dat daarna verschillende verslaggevers door enkele supporters werden belaagd. Een persfotograaf van Persbureau Heitink liep verwondingen aan zijn hand op, doordat hij probeerde om zijn apparatuur te beschermen. Hij zegt aangifte te gaan doen van mishandeling na het incident bij De Vijverberg.

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem laat in het NOS Radio 1 Journaal weten dat de supporters niet op prijs stelden dat de persfotograaf met veel belichting foto’s wilde nemen. “Dat leidde tot duw- en trekwerk en daarbij heeft hij zijn duim bezeerd, zo heb ik begrepen. Laat ik duidelijk zijn: dit is niet te tolereren”, aldus Boumans. Hij had de supporters juist opgeroepen om thuis te blijven vanwege de geldende coronamaatregelen, maar had er rekening mee gehouden dat er toch een menigte zou ontstaan bij De Vijverberg.

“We weten dat voetbalsupporters wat onrembaar zijn nu het spannend wordt in de competitie, dus je moet voorbereid zijn”, zegt de burgemeester van Doetinchem. Er is bewust voor gekozen om niet in te grijpen. “Je moet je altijd afvragen wat het effect daarvan is. Bovendien was de actie overwegend rustig en vriendelijk. Alleen een aantal mensen die vervelend waren, zijn op de bon geslingerd.”