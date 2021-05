Feyenoord-talent haalt La Gazzetta met carrièreswitch: ‘Ik wil levens redden'

Zaterdag, 8 mei 2021 om 08:05

Splinter de Mooij maakte vorige week bekend dat hij het profvoetbal gaat verruilen voor een studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het bericht maakte veel los en werd zelfs buiten Nederland opgepikt. “Zelfs La Gazzetta dello Sport schreef erover”, vertelt De Mooij in een interview met het Algemeen Dagblad.

De Mooij raakte al op jonge leeftijd gefascineerd door de medische wereld. “Ik keek vaak naar ziekenhuisprogramma’s. Op de basisschool zei ik altijd: ‘Ik wil voetballer én arts worden’. Ook maakte ik op de middelbare school een profielwerkstuk waarin ik onderzocht hoe je de kans op een fatale afloop bij een plotselinge hartstilstand in het veld kunt reduceren, naar aanleiding van het incident met (Abdelhak, red) Nouri.”

De negentienjarige aanvallende middenvelder speelde sinds 2014 in de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem weghaalde bij het Haagse HVV. De Mooij maakte dit seizoen zijn officieuze debuut in de hoofdmacht in de oefenwedstrijd tegen Willem II en had volgend seizoen als speler van Feyenoord Onder-21 kunnen blijven. Toch schreef hij zich in voor de studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en in april kreeg hij te horen dat hij na twee selectieronden was aangenomen. “Toen trilde ik van top tot teen. Een euforisch gevoel, maar nu moest ik echt kiezen tussen voetbal en studie.”

Door meeloopdagen in het Haaglanden Medisch Centrum wist De Mooij dat hij de medische wereld in wilde. “De reacties waren verrassend positief. Ik kreeg berichten van veel oud-teamgenoten en het werd door de media groot opgepakt”, zegt De Mooij. Hij begrijpt dat mensen zich afvragen waarom hij het voetbal verruilt voor een studie. “Maar die tweede droom hè. Ik wil mensen beter maken, levens redden. Toen ik meeliep op de ic, merkte ik dat mijn handen jeukten om zelf te helpen. Voetbal blijft prachtig, maar ik wil het ziekenhuis in.”