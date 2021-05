Na Feyenoord-cafés ook Ajax-kroeg doelwit van explosie

Zaterdag, 8 mei 2021 om 07:29

Er is in de nacht van vrijdag op zondag een ontploffing geweest bij café Vak West, dat erom bekend staat dat er veel Ajax-supporters komen. De politie gaat ervan uit dat er bij de ontploffing zwaar vuurwerk is gebruikt, waardoor er een raam is gesneuveld. Er wordt onderzocht of de ontploffing verband houdt met de incidenten bij Feyenoord-cafés van eerder deze week.

In de nacht van donderdag op vrijdag vond er een explosie plaats bij café The Hide Away op het Kreekplein in Rotterdam, nadat eerder in de week café 't Haantje op Zuid doelwit was. Bijna tegelijk met de explosie bij het The Hide Away ging er een explosief af in de Rotterdamse wijk Hoogvliet. Acht gezinnen moesten hierdoor tijdelijk hun huis uit. Later in de nacht van donderdag op vrijdag was er een ontploffing bij een flatgebouw in Rotterdam-Schiebroek. Ook in dit geval moesten mensen tijdelijk hun woning verlaten. Er zou een vuurwerkbom zijn gebruikt.

Of er een verband is tussen de explosies bij The Hide Away en café 't Haantje kon de Rotterdamse politie nog niet zeggen. Ook over een eventueel verband met de Klassieker tegen Ajax van zondag konden geen mededelingen worden gedaan. Er wordt nu onderzocht of de ontploffing in Amsterdam verband houdt met de eerdere incidenten in Rotterdam. Daarvoor werd vrijdagavond een 21-jarige Amsterdammer opgepakt. De vuurwerkontploffing bij café Vak West in Amsterdam-West vond vrijdagavond plaats rond 23.30 uur. Er zijn geen gewonden gevallen door de explosie, al is er wel een raam gesneuveld.