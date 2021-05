Wesley Sneijder: ‘Het is toch niet normaal hoe belangrijk hij is geweest?'

Zaterdag, 8 mei 2021 om 07:08 • Laatste update: 07:17

De spannende titelstrijd in LaLiga nadert zijn ontknoping. Dit weekeinde staan in het Camp Nou Barcelona en Atlético Madrid tegenover elkaar, terwijl Real Madrid in het Estadio Alfredo Di Stéfano Sevilla ontvangt. Ondanks dat Wesley Sneijder zijn oude trainer Ronald Koeman het beste gunt met Barcelona, heeft de recordinternational van Oranje een voorkeur voor Real Madrid. Hij zou het vooral voor Sergio Ramos ‘fantastisch’ vinden als de Koninklijke kampioen wordt.

“Als je met die club in aanraking komt, raak je ermee besmet. Het stadion, dat maagdelijk witte shirt, de fans en de enorme grootsheid van Real”, zegt Sneijder in gesprek met De Telegraaf. Hij stelt dat Real Madrid in zijn hart zit, mede door de vriendschappen die hij in Spanje opdeed. Zoals met Ramos. “Een winnaar in het kwadraat. Destijds begin twintig, maar ontzettend gedreven. Het onoverwinnelijke heeft hij de laatste jaren over zich gekregen. Het is toch niet normaal hoe belangrijk hij voor Real Madrid en Spanje is geweest?”

Giovanni van Bronckhorst kijkt als oud-speler van Barcelona significant anders tegen de titelstrijd in Spanje aan. De voormalig trainer van Feyenoord is met name onder de indruk van het werk van Koeman in Spanje. “Hij heeft tactisch voor goede veranderingen gezorgd en straalt rust uit. Dat herken ik van hem uit zijn periode bij Feyenoord. Ik heb hem als speler en als trainer meegemaakt. Dankzij die grote carrière van hem als speler én als trainer is hij gewend met druk om te gaan. Hij is stabiel en dat is fijn voor zijn spelers. Toen het in het begin minder ging, bleef hij ook de rust zelve.” Koeman zit overigens niet op de bank tegen Atlético, daar het laatste beroep tegen zijn schorsing is afgewezen.

Barcelona moet zaterdagmiddag zien af te rekenen met Atlético, de oude club van John Heitinga. “Barcelona is by far de best voetballende ploeg”, stelt de oud-verdediger. Heitinga benadrukt het belang van het treffen tussen Barcelona en Atlético. “Omdat ik denk dat degene die deze pot wint de titel pakt. En bij een gelijkspel zou Real Madrid weleens de lachende derde kunnen worden. Al spelen zij nog de lastige wedstrijd tegen Sevilla.”