Neymar tekent nieuw contract bij PSG; Fabrizio Romano onthult salaris

Zaterdag, 8 mei 2021 om 06:48 • Chris Meijer • Laatste update: 06:55

Neymar gaat zaterdagochtend zijn contract bij Paris Saint-Germain verlengen, zo weet L’Équipe te melden. De contractverlenging van de Braziliaanse aanvaller in Parijs hing al langer in de lucht, maar gaat nu officieel bekend worden. Volgens transferexpert Fabrizio Romano gaat Neymar na het ondertekenen van zijn nieuwe verbintenis, die loopt tot medio 2026, een jaarsalaris van dertig miljoen euro opstrijken.

Het Braziliaanse TNT Sports en het Franse RMC Sport maakten begin februari melding van een akkoord tussen PSG en Neymar over een nieuw vierjarig contract. Toen ook Qatar Today meldde dat Neymar tot medio 2026 zou gaan bijtekenen, leek de officiële bevestiging aanstaande. PSG trad desondanks naar buiten met de mededeling dat er nog geen sprake was van een akkoord. Nadat les Parisiens ondanks een 0-1 nederlaag tegen Bayern München de halve finale van de Champions League haalden, zei Neymar dat een contractverlenging ‘niet langer een probleem’ zou zijn.

“Ik voel me enorm op mijn gemak hier bij PSG. Eigenlijk voel ik me zelfs gelukkiger dan ik was, dit is mijn thuis”, sprak Neymar. Ondanks dat zijn entourage tegenover France Football eveneens sprak van een akkoord, liet de bevestiging lang op zich wachten L’Équipe schrijft dat er al langer een akkoord was, maar dat de handtekening uitbleef. Dat liet ruimte voor geruchten over een eventueel vertrek bij PSG. Zo werd afgelopen week de naam van Neymar in Spanje in verband gebracht met een terugkeer naar Barcelona.

De geruchten over een terugkeer bij Barcelona lijken nu echter definitief de prullenbak in te kunnen. Romano meldt dat Neymar in Parijs dertig miljoen euro per jaar gaat verdienen, terwijl er eveneens een ‘enorme bonus’ in zijn contract is opgenomen als PSG de Champions League wint. De Franse grootmacht haalde Neymar in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro weg bij Barcelona. Sindsdien kwam de 29-jarige vleugelaanvaller tot 112 wedstrijden, waarin hij 85 doelpunten en 51 assists verzorgde.