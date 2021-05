Barcelona gaat confrontatie aan met UEFA en eist ‘respect’

Vrijdag, 7 mei 2021 om 23:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:55

Barcelona komt zaterdag met een statement over de maatregelen die de UEFA tegen de club heeft aangekondigd, zo meldt Mundo Deportivo. De Catalanen staan lijnrecht tegenover de Europese voetbalbond als het gaat om de Super League. Negen clubs namen vrijdag officieel afstand van de elitecompetitie, maar Barcelona is samen met Real Madrid en Juventus nog altijd voorstander.

Door de overeenkomst van de overige negen clubs met de UEFA is de Super League definitief ontmanteld. Barcelona zal in zijn statement onder meer aangeven dat de positie van de UEFA in de onderhandelingen 'onaanvaardbaar' is. De club voelt zich beledigd door de Europese voetbalbond en eist 'respect'. Barcelona stelde eind april al in een statement dat 'structurele hervormingen, gericht op financiële duurzaamheid, zeker in deze tijd noodzakelijk zijn' en dat de Super League daarmee gerechtvaardigd is.

The New York Times meldt vrijdagavond dat Barcelona, Real Madrid en Juventus onderzoeken welke juridische stappen mogelijk zijn tegen de overige negen oprichters van de Super League. De drie clubs beroepen zich op het contract dat is ondertekend, waar hun voormalige partners niet zomaar onderuit kunnen. Barça, Real en Juve hebben donderdag een brief verzonden naar hun voormalige partners waarin gedreigd wordt met schadevergoedingen van miljoenen euro's.

De drie grootmachten spelen hoog spel, want de UEFA dreigt ondertussen met zware sancties. "Deze clubs zullen later met de UEFA te maken krijgen", luidde vrijdag het dreigende statement van Aleksander Ceferin, de voorzitter van de bond. Door ESPN werd gespeculeerd over een uitsluiting van twee jaar voor Europees voetbal. Volgens COPE ligt die sanctie inderdaad op tafel, maar hoopt de UEFA er alsnog uit te komen met de clubs en werd de straf daarom vrijdag nog niet aangekondigd. Ceferin wil dat alsnog doen als na de Champions League-finale van 29 mei nog altijd geen overeenkomst is bereikt.