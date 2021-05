Emanuel Emegha draagt eerste profdoelpunt op aan overleden teamgenoot

Vrijdag, 7 mei 2021 om 22:46 • Laatste update: 22:52

Emanuel Emegha tekende vrijdagavond in de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Vitesse (3-0) voor zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. De achttienjarige spits vierde de treffer door een eerbetoon te brengen aan Ousmane Kone. Zijn teamgenoot uit de jeugd van Sparta overleed in 2016 op twaalfjarige leeftijd, toen hij tijdens een teamuitje in een waterpark verdronk.

Emegha toonde na het doelpunt voor de camera een shirt, waarop een foto te zien was van hem en Kone. De jongens tonen op de foto de kampioenschaal, die de Onder-13 van Sparta in 2016 in ontvangst mocht nemen na het veroveren van de landstitel. Onder meer doelman Maduka Okoye en Bryan Smeets namen Emegha na het doelpunt en het tonen van het shirt uitgebreid in hun armen om hem te troosten. Na afloop verscheen de jonge spits met het shirt voor de camera van ESPN.

?? @SpartaRotterdam wint dik van @mijnvitesse en Emanuel Emegha scoort zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal! #?? #spavit pic.twitter.com/Th25YwBoL6 — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2021

“Dit is een teamgenoot, die in 2016 is overleden tijdens een teamuitje. Mijn eerste goal wilde ik voor hem maken. Er ging heel veel door me heen. Zoals iedereen weet, ben ik heel vaak dicht bij een goal geweest. Ik vond het moeilijk dat ik ‘m niet maakte, maar nu was eindelijk het moment”, vertelt Emegha als hem gevraagd wordt naar het shirt. Hij vertelt over de foto: “Dit was in 2016. We werden kampioen en hij was een jaar jonger dan ik, maar hij was doorgeschoven. Omdat hij wat groter en sterker was en vooral heel goed kon voetballen.”

Emegha krijgt de vraag hoe de jongen op zijn shirt heet. “Ousmane Kader Kone. Hij kwam uit de jeugd van Sliedrecht en ja... Jammer. Jammer”, zegt Emegha, waarna hij stil valt. De verslaggever van ESPN besluit het interview door te vragen wat er gebeurd is met Kone. “Hij is verdronken tijdens ons teamuitje”, antwoordt Emega. Hij speelde vrijdagavond zijn vijftiende wedstrijd in de hoofdmacht van Sparta, waarvan hij één duel als basisspeler afwerkte.

Wauw ?? Indrukwekkend interview en prachtig eerbetoon van Sparta-speler Emanuel Emegha voor overleden teamgenoot ?? pic.twitter.com/03JucZTWum — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2021

“Dit is voor mij de held van de rest van de zomer”, zegt Hans Kraay junior in de studio van ESPN na het zien van het interview met Emegha. “Wát een geweldige... Hij heeft hier dertien invalbeurten op gewacht en is na vier of vijf jaar nog steeds zo bedroefd om dit afschuwelijke voorval. Dit getuigt van zoveel gevoel. Jezus, wat een geweldige jongen zeg. Speler van de maand. Man van de maand. Emanuel Emegha, wat ben jij een schat van een jongen zeg.”