Sparta is genadeloos voor Vitesse en zet unieke prestatie neer

Vrijdag, 7 mei 2021 om 21:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:14

Sparta Rotterdam heeft vrijdagavond in de Eredivisie een klinkende zege geboekt op Vitesse. Bij rust genoot de ploeg van Henk Fraser al een 1-0 voorsprong, die na de pauze nog verder werd uitgebouwd: 3-0. Dankzij de zege klimmen de Rotterdammers voorlopig naar de achtste positie en doen ze nog volop mee in de strijd om de play-offs voor Europa League-tickets. Vitesse blijft steken op de vierde plek van de ranglijst. Slechts eenmaal eerder verzamelden de Spartanen meer dan de huidige 43 punten in één seizoen: in 1995/96 pakte de ploeg onder leiding van Henk ten Cate 53 punten.

Trainer Thomas Letsch had geen verrassingen in petto, al wijzigde hij zijn ploeg wel op vijf plekken ten opzichte van het gewonnen duel met PEC Zwolle (2-1). Zo keerden Riechedly Bazoer, Jacob Rasmussen, Sondre Tronstad en Maximilian Wittek terug van een schorsing en was Eli Dasa weer fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. Bij Sparta ontbrak Laros Duarte, waardoor Adil Auassar kon opschuiven naar het middenveld en Bart Vriends centraal achterin stond naast Tom Beugelsdijk.

Het was Sparta dat de overhand had aan in de eerste helft en de opponent via enkele speldenprikjes onder druk zette. Zo kopte Beugelsdijk al vroeg in de wedstrijd rakelings over en schoot Abdou Harroui van afstand een halve meter naast. Vijf minuten nadat Bas Nijhuis het appel voor hands van de Arnhemmers, die zagen Auassar de bal in de eigen zestien op de arm kreeg, wegwuifde, vond Sparta de openingstreffer. Aan de linkerkant van het veld kreeg Mario Engels de ruimte om een voorzet op maat te bezorgen bij Bryan Smeets. De aanvallende middenvelder ontsnapte aan de aandacht van de Vitesse-verdediging en knikte tussen de benen van doelman Remko Pasveer door de 1-0 binnen.

Op slag van rust kwam Vitesse met een offensief in een poging de stand te nivelleren, al ontbrak het bij Wittek aan fortuin en nauwkeurigheid in de afronding. In het tweede bedrijf liet Bazoer zich zien. Ruim twintig minuten na rust kreeg de centrale verdediger het leer op de rand van het zestienmetergebied voor zijn voeten, waarna hij snoeihard uithaalde maar zijn schot uiteen zag spatten op de lat. Hoewel Vitesse na rust duidelijk meer kleur op de wangen kreeg, sloeg het noodlot een kwartier voor tijd toe.

Net als bij de openingstreffer waren er problemen er dekkingsproblemen in de Arnhemse defensie. Smeets vond uit een hoekschop vanaf de rechterkant Lennart Thy, die volledig werd vrijgelaten en diagonaal binnenknikte: 2-0. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor de bezoekers. Na een razendsnelle counter kwam Aaron Meijers in de gelegenheid een hard voor zet af te leveren bij de tweede paal, waar Emanuel Emegha stond om de 3-0 eindstand aan te tekenen.