Kieft schrikt van ‘onze twee topcoaches’: ‘Dan denk je: doe eens normaal man’

Vrijdag, 7 mei 2021 om 20:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:36

Wim Kieft is geschrokken van de wijze waarop 'onze twee topcoaches' zich afgelopen weekend hebben opgesteld. De oud-spits schrijft in zijn column in De Telegraaf dat Erik ten Hag 'behoorlijk de weg kwijt is' en dat Dick Advocaat tegelijkertijd ‘de plank net zo mis slaat’. “Als je daar als speler bij staat, denk je van: doe eens normaal man”, aldus Kieft.

“Als je het gedrag van onze twee topcoaches in ogenschouw neemt bij de twee grootste clubs van Nederland, dan schrik je toch wel”, begint de voormalig Oranje-spits zijn kritische noot aan het adres van Advocaat en Ten Hag. Laatstgenoemde ‘stelde zich vreselijk aan’ volgens Kieft door bij het kampioensfeest Louis van Gaal te imiteren op het parkeerdek bij de Johan Cruijff ArenA en zich vervolgens kritisch uit te laten over het gevoerde coronabeleid in Nederland. “Ajax zijnde mag je best even op de rem trappen als je trainer zich zo opstelt en zo naar buiten treedt”, vindt Kieft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Over het optreden van Advocaat is Kieft evenmin te spreken. De columnist vindt de wijze waarop de trainer van Feyenoord ‘de verantwoordelijkheid van zich afschuift’ betreurenswaardig. “Na Feyenoords afgang bij ADO Den Haag stelde hij voor de tweede keer in tien weken de vertrouwensvraag aan zijn spelers. Ze moesten maar laten weten of ze nog wel met hem door wilden. Niets zo gemakkelijk als naar de spelers wijzen, de verantwoordelijkheid afschuiven en daarmee jezelf vrijpleiten”, aldus Kieft, die van mening is dat Advocaat ‘zelf zijn conclusies moet trekken’.

Daarnaast is de 43-voudig international ook niet te spreken over de manier waarop Advocaat met Steven Berghuis omgaat. Kieft vindt dat de oefenmeester Berghuis ten onrechte ‘uit de wind houdt’. “Feyenoord is overgeleverd aan zijn nukken en Advocaat accepteert het omdat hij hem nodig heeft. Hij praat het zelfs goed dat Berghuis onder het mom van winnaarsmentaliteit twee rode kaarten pakt. Dat is toch helemaal niet nodig? “Intussen ontloopt Berghuis de ellende die zijn schorsing heeft veroorzaakt en focust hij zich meer op het Nederlands elftal dan op Feyenoord”, besluit Kieft.