UEFA maakt straf bekend voor negen clubs die afzien van Super League

Vrijdag, 7 mei 2021 om 19:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:54

De UEFA heeft met negen clubs overeenstemming te hebben bereikt over de ontbinding van de Super League. Daardoor is de elitecompetitie definitief van de baan. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, AC Milan en Internazionale zijn akkoord met de UEFA. De overige drie clubs, Barcelona, Real Madrid en Juventus, zijn daar niet bij betrokken en worden mogelijk zwaarder gestraft.

Negen clubs binden in en zien na enorme ophef definitief af van de Super League. De zes Engelse clubs plus Atlético, Milan en Inter storten vijftien miljoen euro in een fonds dat ten goede komt aan de ontwikkeling van jeugdvoetbal in Europa. Bovendien wordt vijf procent van het dit seizoen vergaarde prijzengeld in de Champions League en Europa League ingehouden. Verder zijn de clubs akkoord met een boete van 100 miljoen euro per organisatie bij nieuwe deelname aan een dergelijke ongeoorloofde competitie.

Slechts drie clubs, Barcelona, Real Madrid en Juventus, bereikten geen akkoord; hen hangt een zwaardere straf boven het hoofd. Volgens ESPN overweegt de UEFA om de drie dissonanten voor twee jaar uit te sluiten van Europees voetbal. De UEFA doet op dit moment geen uitspraken over de mogelijke sancties voor de drie clubs. "Ze zullen later met de UEFA te maken krijgen", luidt het dreigende statement van Aleksander Ceferin, de voorzitter van de bond.

Ceferin is blij met de overeenkomst met de negen andere Super League-clubs. "Deze clubs hebben hun fout snel erkend en zich gecommitteerd aan het Europese voetbal", zegt de Sloveen. "De aangekondigde maatregelen zijn aanzienlijk, maar geen van de financiële sancties komt ten goede aan de UEFA. Het geld wordt volledig geïnvesteerd in het jeugdvoetbal in lokale gemeenschappen in heel Europa."