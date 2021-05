Zes Premier League-clubs kunnen een ‘zeer forse’ boete verwachten

Vrijdag, 7 mei 2021

De Premier League-clubs die betrokken waren bij de plannen rondom de Super League kunnen rekenen op een torenhoge boete, zo weet The Telegraph vrijdag te melden. De organisatie achter de Engelse topcompetitie wil dat de zes betrokken clubs ‘behoorlijke’ financiële consequenties ondervinden. Verder maakt de UEFA bekend met negen clubs overeenstemming te hebben bereikt over de ontbinding van de Super League. Daardoor is de elitecompetitie definitief van de baan.

Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, AC Milan en Internazionale zijn akkoord met de UEFA. De negen clubs storten vijftien miljoen euro in een fonds dat ten goede komt aan de ontwikkeling van jeugdvoetbal in Europa. Bovendien wordt vijf procent van het dit seizoen vergaarde prijzengeld in de Champions League en Europa League ingehouden. Slechts drie clubs (Barcelona, Real Madrid en Juventus) bereikten geen akkoord; hen hangt een zwaardere straf boven het hoofd. Volgens ESPN overweegt de UEFA om de drie dissonanten voor twee jaar uit te sluiten van Europees voetbal.

Los daarvan is de Premier League bezig met plannen om een forse geldboete op te leggen aan Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal en Tottenham Hotspur. Hoewel de clubs naar verluidt ontsnappen aan puntenaftrek komend seizoen, moeten ze ‘de ernst van de zaak wel inzien’. De boete zal ‘significant’ zijn om duidelijk te maken dat ook de overige veertien clubs uit de competitie de zaak zeer serieus nemen.

Verder is het nog niet duidelijk of de boete direct betaald moet worden en wat het bedrag zal zijn. De krant geeft te kennen dat er ook wordt nagedacht om de betrokken ploegen te straffen door tv-gelden van komend seizoen in te houden. Eind deze maand worden inkomsten uit de verkoop van uitzendrechten verdeeld over de Premier League-clubs. De voornaamste aantijging aan het adres van de zes teams is het overtreden rule L9, waarin staat dat ‘alle deelnemende ploegen in de Premier League schriftelijk toestemming moeten geven aan de geïnteresseerden om een nieuwe competitie te starten’.

Het is vrij uniek dat er forse straffen uitgedeeld worden in de Premier League en zeker het uitdelen van puntenaftrek komt zelden voor. In 2010 werden er voor het laatst punten in mindering gebracht bij een Premier League-club. Destijds kon Portsmouth niet aan zijn financiële verplichtingen voldoen en kreeg de club negen punten aftrek. Verder is het onbekend of de teams uiteindelijk in beroep kunnen gaan tegen de mogelijke straf die in het verschiet ligt.

Eerder deze week trad de organisatie van de Premier League ook al met een statement naar buiten. Op de officiële website gaf men te kennen dat er ‘voorbereidingen getroffen worden om plannen voor het opzetten van alternatieve competities te voorkomen’. Met de nog nader te bepalen regelgeving moeten de basisprincipes van de Premier League beschermd worden en moet de competitie ‘eerlijk blijven’. “We doen een beroep op de steun van de overheid om passende wetgeving in te voeren om de open piramide van het voetbal, de principes van sportieve verdienste en de integriteit van de voetbalgemeenschap te beschermen”, zo luidde het statement.