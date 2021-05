Tagliafico wil Ajax verlaten: ‘Dit is een perfect moment om te vertrekken’

Vrijdag, 7 mei 2021 om 17:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:50

Nicolás Tagliafico steekt niet onder stoelen of banken dat hij graag in een grotere competitie wil voetballen. Te gast in het Spaanse programma A Diario van Radio Marca spreekt de 28-jarige Argentijn zich onder meer uit over de successen met Ajax, zijn toekomstplannen en het spelen met Lionel Messi. Hoewel de linksback het erg naar zijn zin heeft in Nederland, hoopt hij op een zomerse transfer naar een ‘meer uitdagende competitie’.

Wanneer presentator Raúl Varela het gesprek met Tagliafico, die door zijn trainer Erik ten Hag vroegtijdig met vakantie is gestuurd, inleidt door te vragen naar zijn ervaringen rondom de 35ste landstitel, geeft de linksachter te kennen dat er een last van de schouders is gevallen. “Wanneer je kampioen wordt voor het verstrijken van de laatste speelronde ben je automatisch wat rustiger. Natuurlijk blijven we scherp, maar de trainingen zijn wat relaxter en iedereen is positiever. Bovendien biedt een vroege landstitel kansen voor de jongere spelers, die zodoende meer speelminuten kunnen maken.”

“Ik ben pas 28, maar toch al een soort vader voor die jonge jongens”, vervolgt Tagliafico, die tevens zijn licht schijnt over ploeggenoten die in zijn ogen een mooie toekomst kunnen hebben. “Ryan Gravenberch zou zeker bij een grote Europese club kunnen spelen. Hij is nog erg jong en kan nog veel leren, maar hij heeft ongelooflijke kwaliteiten. Net als Brian Brobbey. Hij gaat wel naar RB Leipzig, maar ik ben benieuwd hoe het hem daar zal vergaan.” Ook Antony valt positief op volgens Tagliafico, die het overigens niet zeker acht dat de jonge spelers ook in het buitenland gaan slagen.

“Misschien hebben ze nog een extra jaar nodig in Amsterdam, zodat ze nog meer ervaring op kunnen doen in de Champions League. Het is iets speciaals om voor Ajax te spelen, omdat ze een bepaalde filosofie hebben die erg afwijkt van de filosofie van andere clubs. Er zijn maar weinig clubs die ook maar proberen om de Ajax-speelwijze te hanteren. Omdat die jonge spelers zo gewend raken aan die speciale Ajax-filosofie, komt het vaak voor dat ze moeite hebben om zich aan te passen aan een andere, nieuwe club. Maar deze spelers hebben buitengewone kwaliteiten en ze kunnen met hun voetbalintelligentie eigenlijk overal terecht”, aldus de linkervleugelverdediger.

Zelf geeft Tagliafico ook eerlijk te kennen klaar te zijn voor een stap hogerop en hij zou het een perfect moment vinden om komende zomer te vertrekken. “Ik had nooit verwacht dat ik zo lang bij Ajax zou blijven, eerlijk gezegd. Maar op een of andere manier ben ik me erg thuis gaan voelen bij de club. Ze geven veel om me en ik kan me goed vinden in de speelwijze. En het is geweldig om zowel op nationaal als internationaal niveau bij een van de grootste clubs te horen. Om die redenen speel ik nog altijd bij Ajax. Iedere transferperiode speelde er wel iets, maar om uiteenlopende omstandigheden ketste een overeenkomst bij een andere club altijd af. Soms was het de vraagprijs, en vorig jaar was het coronavirus iets dat een overstap in de weg stond.”

“Dit jaar is het een perfect moment om te vertrekken”, gaat Tagliafico verder. “Ik heb al erg veel gewonnen hier en ik weet dat ik het ook in een grotere competitie goed zou kunnen doen. Een transfer ga ik niet forceren, want ik voel me gewoon erg goed bij deze club. Als iets komt dat zowel goed voor mij is als voor de club, dan zou dat mooi zijn. Natuurlijk ga ik niet liegen: ik zou heel graag naar een meer uitdagende competitie willen. Maar goed, we gaan het meemaken. Ik voel me in ieder geval erg goed hier.”

Varela confronteert Tagliafico vervolgens met de mogelijke interesse van Internazionale en oppert dat Javier Zanetti, vicepresident bij de Milanezen, wellicht een rol kan spelen bij het besluit om Ajax komende zomer te verlaten voor Inter. “Javier heb ik nooit als een echt idool gezien, maar hij is natuurlijk wel altijd een voorbeeld geweest. Hij speelde op mijn positie en was een erg gedisciplineerde professional. Zijn werk- en trainingswijzen hebben me altijd erg aangesproken. Ik heb een tijd geleden met hem gesproken en ik ken hem. Uiteraard is Inter een grootse club, maar er is nog geen contact geweest en er is niets concreets. We zitten ook pas in mei, dus er is nog genoeg tijd om een beslissing te nemen over mijn toekomst.”

Tot slot gaat de Ajacied in op rol van Messi bij de Argentijnse nationale ploeg. “Het is altijd fantastisch om met zo’n speler te mogen spelen. Hij voelt zich goed momenteel bij Argentinië, hij steekt in topvorm en hij is erg betrokken bij de selectie. Als hij goed is en we kunnen hem helpen, dan kan hij ons ook helpen om beter te spelen. Ik weet dat hij op een gegeven moment nadacht over een vertrek bij Barcelona, maar vandaag de dag is hij rustiger. Ook met name door het vertrek van de president (Josep Maria Bartomeu, red.). Maar je weet maar nooit. Hij wil zijn carrière graag beëindigen bij Barcelona en ik zou me hem ook niet in een ander shirt kunnen voorstellen. Het is zijn beslissing en we zien wel”, besluit Tagliafico.