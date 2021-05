Dick Advocaat heeft spijt van uitspraken na nederlaag tegen ADO Den Haag

Vrijdag, 7 mei 2021 om 15:34 • Dominic Mostert

Dick Advocaat heeft spijt van uitspraken die hij deed na de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Feyenoord (3-2). De trainer vroeg zich openlijk af of hij 'spelers die bezig zijn met contracten, et cetera' nog moest opstellen, omdat die wellicht met andere dingen bezig waren dan het belang van Feyenoord, 'zoals geld'. Bovendien liet Advocaat doorschemeren dat voortijdig opstappen een optie was, maar deze week is door de trainer en de clubleiding besloten om het seizoen samen af te maken.

"Ik heb door emotie en frustratie een aantal dingen verkeerd gezegd. Dat kan mij ook overkomen. Ik heb het afgesloten. Ik had niet verwacht van ADO te verliezen. Dan ga je dingen zeggen die niet verstandig zijn", geeft Advocaat vrijdag aan op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Ajax van zondag. "Ik was echt boos. Later denk ik: waarom zeg ik het? Ik moet proberen rustig te blijven, maar de nederlaag schoot helemaal verkeerd. Het was niet nodig. Ik was boos op iedereen en dan praat ik te veel."

Advocaat heeft zijn onvrede besproken met de spelersgroep. "Al hebben we vooral een gesprek gevoerd over wat we de komende twee weken moeten doen. Jullie hebben er de hele week al van alles over geschreven en over gezegd in podcasts en praatprogramma's", voegt hij daaraan toe. Voor nu is de focus gericht op het duel met Ajax en het restant van het seizoen. "Het doel is Europees voetbal halen. Hoe, dat maakt niet uit. Al moeten we realistisch zijn: de play-offs ontlopen zal heel moeilijk."

Voordat Advocaat de pers te woord stond, reageerde Tyrell Malacia op de commotie rondom de trainer. "De laatste drie wedstrijden moet je winnen. Hoe het nu gebeurt, dat maakt even niet uit. Er moet gewoon gewonnen worden. Dat is op dit moment het belangrijkste", zei de linksback. Het gesprek tussen de spelersgroep en Advocaat van dinsdag is 'goed geweest' voor de ploeg, voegde Malacia toe. "We weten hoe de trainer is. Hij is gewoon zo. Dat wisten we vanaf het begin al. Het is niet iets raars. Of we verder kunnen met elkaar? Dat moet wel, er is geen andere keuze."