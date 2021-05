Maarten Martens gaat in Keuken Kampioen Divisie aan de slag als hoofdtrainer

Vrijdag, 7 mei 2021 om 15:16 • Dominic Mostert

Maarten Martens gaat volgend seizoen aan de slag als trainer van Jong AZ, zo meldt het Noordhollands Dagblad vrijdag. De Belg, aanvallende middenvelder in het kampioenselftal van AZ in 2009, komt over uit de jeugdopleiding van Club Brugge. Hij fungeert in Brugge als als trainer van Onder-18 en assistent-coach van de beloftenploeg, maar is vanaf volgend seizoen de opvolger van Michel Vonk in Alkmaar.

Martens beëindigde zijn actieve loopbaan in 2016 en was sindsdien verbonden aan de opleiding van Club. Zijn hoogtijdagen als speler beleefde hij bij AZ. Tussen 2006 en 2014, nadat hij overkwam van RKC Waalwijk, speelde Martens in totaal 156 competitieduels voor AZ, waarin hij 34 keer scoorde. Hij werd binnengehaald door Louis van Gaal en won in 2009 de landstitel en de Johan Cruijff Schaal met de ploeg. In 2013 kwam daar ook de KNVB Beker bovenop. Zware knieblessures vormden echter ook een rode draad door zijn dienstverband bij AZ.

Martens stapte in januari 2014 over naar PAOK Saloniki. Hij kwam niet verder dan vijftien competitieduels en werd verhuurd aan Cercle Brugge, waarmee hij degradeerde. In augustus 2015 ontbond hij zijn contract in Thessaloniki en een halfjaar later besloot de toen clubloze linkspoot zijn carrière stop te zetten. De inmiddels 36-jarige oud-aanvaller, negenvoudig international van België, kan worden aangesteld bij AZ omdat het aflopende contract van Vonk niet wordt verlengd. Martens tekent binnenkort een meerjarig contract als trainer van de huidige nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie.