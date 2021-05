Ten Hag stuurt Tagliafico met vakantie en ziet ‘terugkopen’ Brobbey wel zitten

Vrijdag, 7 mei 2021 om 14:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:21

Nicolás Tagliafico heeft zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld, bevestigt trainer Erik ten Hag vrijdag op de wekelijkse persconferentie van Ajax. De linksback is geschorst voor de Klassieker tegen Feyenoord van zondag en krijgt daarom vervroegd vakantie. Hij traint zaterdag voor het laatst mee en mag daarna aan zijn vakantie beginnen. Ten Hag sluit niet uit dat hij enkele andere spelers na het duel met Feyenoord ook vervroegd wegstuurt.

Spelers van Ajax bereiden zich voor op zomerse toernooien als het EK, de Copa América en de knock-outfase van het EK Onder-21. Ten Hag heeft er dan ook over nagedacht om zijn internationals rust te geven, nu Ajax verzekerd is van de landstitel. “Natuurlijk hebben we de blik heel erg op Nederland. Maar ik heb ook te maken met een aantal buitenlanders en de belangen van Ajax. Ik heb inmiddels een blik op de programma’s geworpen. Het is overvol. Spelers worden ongelooflijk overbelast. Wij zullen keuzes maken om spelers het meest optimale programma te gunnen en daar hoort ook zeker vakantie bij. Ik kies voor de belangen van Ajax, op korte termijn en zeker ook op lange termijn.”

“Morgen is de laatste trainingsdag voor Nico. Hij gaat daarna op vakantie”, beaamt Ten Hag, die nog een enkeling op vakantie zou kunnen sturen. “Maar geen vijf of zes”, reageert hij op een vraag tijdens de persconferentie. “Na zondag zou het kunnen dat ik nog één of twee spelers die mogelijkheid geef om inderdaad aan drie weken vakantie te komen.” De oefenmeester moet zondag tegen Feyenoord enkele spelers missen. “Zoals bekend is Nico geschorst en is Daley (Blind, de rest van het seizoen uitgeschakeld, red.) afwezig. Er staat ook een vraagteken achter Brian Brobbey. Hij heeft klachten."

Brobbey maakt in de zomer transfervrij de overstap naar RB Leipzig. De aanvaller werd binnengehaald door technisch directeur Markus Krösche, die na het huidige seizoen vertrekt ondanks een doorlopend contract. Bovendien stapt trainer Julian Nagelsmann over naar Bayern München; Brobbey gaf in maart aan Nagelsmann als een ‘geweldige trainer’ te zien van wie hij veel kan leren. Op de persconferentie wordt aan Ten Hag gevraagd of het een optie is om Brobbey meteen terug te kopen van Leipzig, een zelden vertoonde zet. De trainer wuift het voorstel niet weg. “Wij zoeken nog een spits en Brobbey mag wat mij betreft blijven”, aldus Ten Hag. “Voor mij als trainer gaat het erom om zo’n sterk mogelijke selectie te krijgen. Als het zou kunnen, zou ik er zeker over nadenken. Maar ik weet niet of dat een mogelijkheid is.”