Feyenoord gaat geen erehaag voor Ajax vormen voor Klassieker

Vrijdag, 7 mei 2021 om 14:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:40

Feyenoord gaat geen erehaag vormen voor Ajax, zegt trainer Dick Advocaat op de wekelijkse persconferentie. Een 'hand en een felicitatie' voor de kersverse landskampioen is volgens de oefenmeester toereikend. "Ik wil Ajax feliciteren. Ze krijgen een hand, een erehaag is hier geen traditie. Een hand en een felicitatie is genoeg", stelt Advocaat. Zondag treffen de aartsrivalen elkaar in De Kuip; het is de eerste wedstrijd voor Ajax sinds het behalen van de landstitel.

"In Nederland is het niet de gewoonte om een erehaag te vormen. We zullen ze een hand geven en ze feliciteren", zegt Advocaat. "Zuur? Ik geef toch aan dat ze een prachtige prestatie hebben geleverd? Ze hebben het uitstekend gedaan met de titel en de beker. In Engeland is een erehaag gebruikelijk. Hier niet. Waarom moeten wij dan weer het voortouw nemen om dat te doen?", vraagt de trainer zich af. De persvoorlichter van Feyenoord vult aan: "We sturen altijd bloemen naar de landskampioen, welke club dat ook is."

Erik ten Hag, de trainer van Ajax, zegt vrijdagmiddag op zijn persconferentie desgevraagd dat hij de beslissing aan de tegenstander laat. "Wij zijn daar niet mee bezig. Wij zijn bezig om de wedstrijd te winnen. Ik laat het aan de tegenstander", geeft Ten Hag aan. Hij kan niet vertellen hoe hij het als speler 'zelf zou vinden' om door een erehaag te lopen. "Het zijn allemaal van die bijkomstigheden... Daar zou ik verder over moeten nadenken. Ik heb er op dit moment geen antwoord op. Ik ben nu bezig om mijn spelers te prepareren voor de wedstrijd."

Zou Ajax een erehaag maken voor Feyenoord, als de rollen waren omgedraaid? "Daar hoef ik geen antwoord op te geven, want dat is niet het geval. Ik zou in ieder geval zeggen: de kampioen moet je feliciteren", aldus Ten Hag. Clubicoon Sjaak Swart van Ajax zei deze week tegen Veronica Inside een erehaag niet nodig te vinden. 'Gewoon feliciteren en dan gewoon spelen', was zijn advies. Maar: "Toen ik voetbalde, keek ik altijd naar de laatste drie wedstrijden van ons in de competitie. Als daar toevallig een uitwedstrijd tegen een ploeg als Feyenoord, Vitesse of PSV bij zat, vond ik het altijd lekker als ik drie wedstrijden voor het einde kampioen was. Dan moesten zij ons feliciteren. Daar lette ik op."

Ten Hag spreekt verder de ambitie uit om de wedstrijd te winnen. "We willen winnen en een goede prestatie neerzetten. Daar richten we ons op. We zijn kampioen en hebben de KNVB-beker, maar we willen ook laten zien dat we de nummer één van Nederland zijn. Dat moet je elke keer bevestigen", aldus de trainer, die enkele spelers moet missen. "Zoals bekend is Nico (Tagliafico, red.) geschorst en is Daley (Blind, de rest van het seizoen uitgeschakeld, red.) afwezig. Er staat ook een vraagteken achter Brian Brobbey. Hij heeft klachten."