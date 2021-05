De langstzittende trainer van de KKD: andere club of stap naar Eredivisie?

TOP Oss maakte donderdag bekend dat het aflopende contract van trainer Klaas Wels niet verlengd gaat worden. Het betekent dat er na maar liefst dertien jaar een einde komt aan de tijd van de 47-jarige oefenmeester bij de Brabantse club, waar hij in 2008 aanvankelijk als stagiair binnenkwam en sinds maart 2017 als hoofdtrainer actief is. Het naderende vertrek bij TOP Oss zorgt voor een ‘rotgevoel’ bij de momenteel langstzittende trainer van de Keuken Kampioen Divisie, dat volgens hem overigens direct verdwijnt zodra hij een nieuwe club heeft gevonden. Wels hoopt volgend seizoen elders in de Keuken Kampioen Divisie of de Eredivisie aan de slag te kunnen.

Wels en TOP Oss waren de afgelopen jaren onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Brabander begon in 2008 als stagiair, werd in 2010 aangesteld als assistent-trainer en kreeg in 2017 zelfstandig het roer in handen. Wels leidde TOP Oss in 2019 naar de beste prestatie in de clubhistorie: de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Ook dit seizoen kan de club nog in het linkerrijtje eindigen. “TOP Oss is niet zo vaak in het linkerrijtje geëindigd. Dan eindig je tien plaatsen hoger dan waar je voor betaalt, dat is gewoon een knappe prestatie”, zegt Wels in gesprek met Voetbalzone. “Daarmee bedoel ik dat we de laagste begroting hadden en dan denk ik dat we altijd boven verwachting gepresteerd hebben.”

Toch kreeg Wels in januari tijdens de evaluatie van directeur Peter Bijvelds te horen dat de club ‘waarschijnlijk niet de intentie had’ om zijn aflopende contract te verlengen. “Tja, dan weet ik niet wat ik in de tussenliggende drie maanden moet bewerkstelligen om hem van mening te doen veranderen. Dus ik zag het in dat opzicht wel aankomen”, stelt de oefenmeester. Toch doet het wel even pijn nu het officieel duidelijk is dat hij aan het einde van het seizoen gaat vertrekken bij TOP Oss. Bijvelds liet in een verklaring weten dat het tijd is voor een ‘nieuwe hoofdcoach met een nieuwe aanpak’. “Het is nooit prettig. Laat ik vooropstellen dat ik de keuze van de club respecteer. Ik heb een aflopend contract en het is het goed recht van de club om die wel of niet te verlengen. Ik denk dat we naar behoren presteren en het maximale er uithalen, zoals ze dat zeggen.”

Wels benadrukt dat het bij TOP Oss geen vanzelfsprekendheid was dat een trainer lang in het zadel bleef. Als assistent werkte hij aan de zijde van zes hoofdtrainers. “Ik denk dat we TOP Oss in de afgelopen 4,5 jaar uit de betrekkelijke anonimiteit hebben weten te halen. Daar is erkenning voor geweest, al is het heel lastig om je bij TOP Oss te onderscheiden en met je hoofd boven het maaiveld uit te komen. Elk jaar houd je van een selectie van 25 spelers een stuk of 7 spelers over. Het is iedere keer weer zaak om vanuit het netwerk om de keuzes te maken die voor de club goed zijn. Daarin moeten wij handelen en werken met minimale middelen, we moeten inventief zijn. We hebben in verschillende speelstijlen altijd boven verwachting gepresteerd, waarmee ik heb kunnen aantonen dat ik tactisch prima onderlegd ben en dat de spelers kunnen uitvoeren wat ik wil zien.”

“Ik denk dat er voldoende perspectief was om door te gaan. Dat gaat niet gebeuren en dat is jammer. Niet meer dan dat. Sinds 2008 heb ik mooie en minder mooie dingen meegemaakt bij de club, al blijven vooral de mooie dingen hangen. Het is vervelend dat je nu noodgedwongen moet vertrekken. Op het moment dat ik kan melden dat ik een nieuwe club heb, is het rotgevoel dat ik nu heb meteen verdwenen en blijft TOP Oss achter als een mooie herinnering in mijn carrière”, gaat Wels verder. In 2019 werd er al ‘zijdelings’ geïnformeerd door andere clubs, maar dat werd destijds nooit concreet mede doordat hij zijn contract bij TOP Oss met twee jaar verlengde en er derhalve een vergoeding betaald diende te worden. Nu hebben een aantal zoekende clubs zich opnieuw voorzichtig bij Wels gemeld. “Ik heb gezegd: we maken eerst het seizoen af. Mocht het heel concreet worden, hoor ik het wel. Maar dat er al is geïnformeerd, stemt mij tot tevredenheid.”

Wels viert met Joshua Sanches de 0-1 zege op Jong Ajax.

“Ik denk dat er voldoende clubs in de Keuken Kampioen Divisie zijn die mij kunnen gebruiken. Wellicht kan het een stapje hoger, bij clubs die een gedurfde sprong durven te wagen. Of als assistent-trainer in de Eredivisie. Ik zou er zeker oren naar hebben om assistent te worden bij een Eredivisie-club. Dat is een niveau hoger, waarop ik nog niet gewerkt heb. Ik kan kijken hoe ik me daarin kan ontwikkelen en aanpassen, om door te groeien naar de rol hoofdtrainer bij een Eredivisie-club. Dat zou een mooie tussenstap zijn.” In dat opzicht ligt de focus voorlopig nog op Nederland. “Mocht er iets voorbij vanuit het buitenland komen dat zo lucratief is dat ik het niet kan laten schieten, wordt het anders. Maar daarin ben ik wel realistisch: er zijn voldoende andere trainers daarvoor beschikbaar die meer hebben gepresteerd dan ik nu heb gedaan.”

Eerst wil Wels nog bij een aantal Nederlandse clubs laten zien wat hij in huis heeft. “Uiteindelijk ben ik er wel aan toe om na dertien jaar bij een andere club te gaan werken. Ik denk dat ik mezelf daarmee kan prikkelen: je krijgt een nieuwe staf, komt met andere mensen op de club te werken, moet je weg weer vinden, je wordt weer uitgedaagd, je moet jezelf bewijzen. Dat is bij een club waar je al langer zit is dat wat minder aan de orde, je weet hoe de hazen lopen en wat er ieder jaar gaat gebeuren.” Eerst wacht nog de afsluiting van het seizoen met TOP Oss, met wedstrijden tegen Helmond Sport en Roda JC Kerkrade. “We willen zo hoog mogelijk eindigen op de ranglijst. Als we in het linkerrijtje eindigen, kun je dat vergelijken met FC Emmen of RKC Waalwijk dat in de Eredivisie als tiende zou eindigen.”