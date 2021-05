Koeman houdt zich niet in: ‘Het is persoonlijk, er moet iets anders meespelen’

Vrijdag, 7 mei 2021 om 14:10 • Rian Rosendaal

Ronald Koeman is duidelijk niet blij met zijn schorsing van twee wedstrijden. De coach van Barcelona kreeg de straf opgelegd na zijn rode kaart in de thuiswedstrijd tegen Granada (1-2). Koeman riep riep vorige week donderdag, in de 66ste minuut van het duel ‘ondanks enkele waarschuwingen’, vaya personaje richting de vierde man, zo bleek later uit het scheidsrechtersrapport. Dat komt vrij vertaald neer op ‘Je bent nogal bijzonder’, ‘Je bent me er een’ of ‘Wat een karakter’. Hij miste al de uitwedstrijd tegen Valencia (2-3) en ook de topper tegen Atlético Madrid van zaterdag gaat normaal gesproken aan zijn neus voorbij..

Koeman velt vrijdag op de persbijeenkomst in aanloop naar de kraker tegen Atlético een duidelijk oordeel over de sanctie van de Spaanse bond. "Ja, ik heb het idee dat het iets persoonlijks is. Ik denk dat 'wat een karakter' geen belediging is, dat is geen reden om iemand voor twee wedstrijden te schorsen. Er moet dus iets anders meespelen." Het hoger beroep dat door Barcelona was aangetekend is verworpen, al doet de club wel een allerlaatste poging bij sportrechtbank TAD om Koeman alsnog bij het duel met Atlético te krijgen. Uitsluitsel hierover is er echter nog niet, tot ergernis van de coach.

Alles gaat fout voor Barcelona. Ronald Koeman krijgt rood na de 1-1 en belt daarna met assistent Alfred Schreuder! Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 29 april 2021

"Ik weet niet of de betrokken partijen al bijeengekomen is, maar dat zal wel vóór morgen moeten gebeuren", vervolgt Koeman zijn uitleg. "Ik ben al voor twee duels geschorst en snap niet waarom het zolang moet duren voordat er een definitieve uitspraak komt. Er moet snel duidelijkheid komen of ik er morgen (zaterdag, red.) wel of niet bij kan zijn." Het maakt Koeman overigens niet veel uit of hij tegen Atlético op de tribune of in de dug-out zal zitten. "Ik ben trainer, dus ik sta graag op het veld. En anders is de technische staf vakkundig genoeg om net als tegen Valencia de honneurs waar te nemen. We kennen elkaar namelijk al heel lang. Onze filosofie komt overeen en als ik er een keer niet ben is dat niet gelijk een ramp", aldus Koeman.

Koeman verzekerde meteen na afloop van het duel met Granada dat hij geen scheldwoorden had gebruikt en naar eigen zeggen niemand had beledigd. Het Spaanse scheidsrechterscomité bepaalde echter dat het roepen van vaya personaje een geldige reden is geweest om Koeman naar de tribune te sturen. “Gebrek aan respect is als je iemand beledigt en dat is niet gebeurd", benadrukte Koeman eerder in gesprek met de Spaanse media. "We hebben gedurende de wedstrijd enkele momenten met elkaar besproken en dat gebeurde op een respectvolle manier."