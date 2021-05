Erik ten Hag: ‘Er zijn ongetwijfeld dingen verkeerd gegaan bij de viering’

Vrijdag, 7 mei 2021 om 13:52 • Dominic Mostert

Erik ten Hag erkent dat er 'ongetwijfeld dingen verkeerd zijn gegaan' rond de viering van het landskampioenschap van Ajax. De gemeente Amsterdam had tijdens de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen fans opgeroepen niet naar het stadion te komen, maar de spelers en trainers lieten zich vanaf een parkeerdek van de Johan Cruijff Arena wel toejuichen door circa twaalfduizend supporters.

De fans hielden zich niet aan de coronaregels en stonden dicht op elkaar gepakt te juichen, zingen en vuurwerk af te steken. "Er zijn ongetwijfeld dingen verkeerd gegaan", beaamt Ten Hag vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar het competitieduel met Feyenoord. "Iedereen moet maar in de spiegel kijken en dat moeten wij ook doen. Maar zeker ook alle anderen die daarbij betrokken zijn geweest. Op sommige vlakken had het anders gekund, maar uiteindelijk was het niet een uitbundig feest. Er waren mensen, dat was duidelijk. Er waren fans die ons hebben ondersteund. We hebben ze gemist. We hopen dat ze snel weer kunnen terugkeren."

"We hadden ze liever gereguleerd in het stadion gehad. Dat was helaas niet mogelijk. Ze waren wel op het plein en dat had beter georganiseerd kunnen worden. Alle partijen die daarbij betrokken waren moeten in de spiegel kijken", vervolgt Ten Hag. Hoewel hij dus aangeeft dat iedereen in de spiegel moet kijken, noemt hij geen concrete dingen op als aan hem wordt gevraagd wat hij zelf anders had kunnen doen rond de viering. "Niet zo heel veel dingen. Wij hadden ze dan op een heel sobere manier moeten vragen om weg te gaan, maar dat was denk ik niet in het belang geweest van de openbare orde."

Ook over aanvullende maatregelen, zoals het gebruik van mondkapjes, kon Ten Hag weinig kwijt. "Zoals ik al zei: wij kunnen dat niet organiseren. Na onze bekerwinst was het plein hier totaal afgeschermd. Er stond misschien wel duizend man politie, er stonden ME-pelotons en er waren waterkanonnen. Blijkbaar hebben ze dat niet nodig gevonden, dus de situatie was dat er heel veel mensen stonden. Ik ben trainer, ik moest het niet organiseren. Ik zei vooraf al dat het beter was geweest om de mensen te laten testen en op een georganiseerde manier het stadion in te laten." Had Ajax het niet kunnen zien aankomen? "Daar ga ik niet over, dat zul je niet aan mij moeten vragen."