‘Hij is daar erg gelukkig, maar wie wil er niet voor Bayern München spelen?’

Achraf Hakimi is opnieuw in beeld bij Bayern München voor de rechtsbackpositie. De vleugelverdediger van Internazionale was vorig jaar al een serieuze optie voor der Rekordmeister, maar toen wilde Bayern niet voldoen aan de vraagprijs van 45 miljoen euro. In plaats van Hakimi werd Bouna Sarr binnengehaald, maar de Franse rechtsback voldoet niet in München als stand-in van Benjamin Pavard.

Zaakwaarnemer Alejandro Camano bespreekt de nieuwe flirt van Bayern met Hakimi met Goal en SPOX. "Ik weet eerlijk gezegd niet waar deze geruchten vandaan komen. Het zou me niet verbazen als er daadwerkelijk interesse is van Bayern in Achraf, al heeft niemand van de club mij tot nu toe benaderd. Achraf is daarnaast erg gelukkig momenteel bij Inter en hij is ook niet bezig met andere zaken." De deur lijkt echter op een kier te staan: "Maar wie wil er niet voor Bayern München spelen?", vraagt Camano zich hardop af. Hakimi speelde op huurbasis al twee seizoenen in de Bundesliga namens Borussia Dortmund.

Het is niet uitgesloten dat Inter deze zomer besluit tot verkoop van Hakimi, die een geschatte transferwaarde heeft van vijftig miljoen euro. Vice-voorzitter Javier Zanetti onthulde in gesprek met de Argentijnse krant La Nación dat de schuld van de kampioen in de Serie A is opgelopen tot ruim zeshonderd miljoen euro. Het is echter de vraag of trainer Antonio Conte, die Hakimi hoog heeft zitten, toestemming zal geven. De trainer wil daarover eerst in gesprek met de leiding van Inter, zo klink het. Daarnaast wordt in Spanje gemeld dat Real Madrid, de club die de verdediger vorig jaar voor veertig miljoen euro overnam, het eerste recht heeft om een bod neer te leggen bij Inter.

Bayern kijkt volgens Goal naar alternatieven, mocht de komst van Hakimi niet mogelijk zijn. Op het lijstje van technisch directeur Hasan Salihamidzic prijken onder meer de namen van Max Aarons (Norwich City) en Ridle Baku (VfL Wolfsburg). Lucas Vázquez werd in april benaderd door Bayern, maar het bod van zes miljoen euro was niet voldoende voor Real. De Spaanse grootmacht vroeg minstens acht miljoen euro voor de aanvaller die tevens als verdediger inzetbaar is. De verwachting is dat Vázquez zijn aflopende contract in Madrid gaat verlengen.

De leiding van Bayern is in ieder geval niet van plan om deze zomer flink de portemonnee te trekken. "We gaan de selectie versterken, maar maar dure transfers zijn uitgesloten", zo benadrukt president Herbert Hainer in de podcast Bayern Insider. "We beschikken over een ongelooflijk jong en sterk elftal met ontzettend veel potentieel. Daar maak ik me geen zorgen over. De noodzaak om dure spelers binnen te halen is er dan ook niet. Een topselectie moet ook gefinancierd kunnen worden en het is geen geheim dat de coronacrisis ons hard geraakt heeft. Dat heeft impact op ons budget. De omzet is sinds maart 2020 met 150 miljoen euro gedaald", aldus Hainer.