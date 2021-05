Raúl kan Real Madrid inruilen voor trainersfunctie in de Bundesliga

Vrijdag, 7 mei 2021 om 13:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:06

Raúl keert op korte termijn wellicht terug in de Bundesliga. De huidige coach van het reserveteam van Real Madrid staat volgens Goal namelijk hoog op het verlanglijstje van Eintracht Frankfurt. De nummer vier in de Bundesliga zoekt een opvolger van Adi Hütter, die na dit seizoen richting Borussia Mönchengladbach vertrekt. Raúl, als aanvaller heel erg succesvol bij de Koninklijke, kwam als speler tussen 2010 en 2012 uit voor Schalke 04.

Raúl heeft al een eerste gesprek achter de rug met het bestuur van Frankfurt. Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken dat er na afloop van deze jaargang nog enkele ontmoetingen zullen plaatsvinden. Frankfurt wil zich eerst volledig richten op het binnenhalen van een ticket voor de Champions League, terwijl de oud-aanvaller van Real het seizoen zo goed mogelijk wil afsluiten met Real Madrid Castilla. Daarna is er tijd om een mogelijk avontuur in Frankfurt verder te bespreken.

Volgens Goal wordt Raúl al ongeveer een jaar gevolgd door de technische leiding van Frankfurt. Met het Onder 19-elftal van Real wist hij vorig jaar ten koste van Benfica de UEFA Youth League te veroveren. Daarnaast is hij met Real Madrid Castilla nog volop in de race om promotie naar het tweede niveau in Spanje. Onder leiding van Raúl wisten onder meer Victor Chust, Miguel Gutiérrez, Sergio Arribas en Antonio Blanco de stap naar het eerste elftal te maken. Het viertal kreeg al speeltijd van trainer Zinédine Zidane.

Wat daarnaast in het voordeel van Raúl spreekt zijn de twee seizoenen als aanvaller van Schalke. Hij kent hierdoor de Duitse voetbalcultuur al en zal derhalve weinig aanpassingsproblemen hebben, zo is de verwachting in Frankfurt. In zijn periode in Gelsenkirchen kwam Raúl tot 40 doelpunten in 98 wedstrijden. Nadien speelde hij nog voor Al-Sadd en New York Cosmos. In 2015 zette Raúl een punt achter zijn imposante loopbaan.