Schmidt: ‘Heb geruchten gelezen, maar voor mij is het duidelijk dat hij blijft'

Vrijdag, 7 mei 2021 om 12:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:06

Roger Schmidt hoopt dat Noni Madueke zo verstandig is om PSV nog minstens een seizoen trouw te blijven. Volgens de coach kan de vleugelaanvaller op verschillende gebieden nog een hoop leren in Eindhoven. Madueke werd donderdag door BILD genoemd als mogelijke opvolger van Jadon Sancho bij Borussia Dortmund. PSV zou minstens vijftien miljoen euro verlangen voor de buitenspeler die nog vastligt tot medio 2024.

"Hij heeft heel veel potentieel, maar had nog wat ervaring nodig. Die ervaring heeft hij dit seizoen op kunnen doen", bespreekt Schmidt vrijdagochtend de ontwikkeling van Madueke op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Willem II van zondag. "Zijn potentieel voetballend gezien kan nog beter ontwikkeld worden, maar ook mentaal gezien. Hij moet nog completer worden en betrouwbaarder als een teamspeler tactisch gezien. Dat kan hij hier leren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

BILD: Borussia Dortmund identificeert opvolger van Sancho in Eredivisie

De Duitse grootmacht ziet een eventuele opvolger van Jadon Sancho in Nederland rondlopen. Lees artikel

Schmidt heeft er vertrouwen in dat Madueke op termijn uitgroeit tot een belangrijke en vaste waarde in de voorste linie van PSV. "Als hij zich goed ontwikkelt, kan hij een heel belangrijke speler voor PSV gaan worden", aldus de PSV-trainer, die met Madueke nog niet heeft gesproken over de groeiende stroom aan geruchten over een vertrek uit Eindhoven. "We praten veel met elkaar, maar niet over de geruchten in de media. Ik heb ze gelezen, maar voor mij is het duidelijk dat hij blijft."

Madueke lijkt in ieder geval in beeld te zijn bij Dortmund, dat rekening houdt met een zomers vertrek van Sancho. De belangstelling komt echter niet alleen vanuit Dortmund. Het Eindhovens Dagblad en Voetbal International meldden recent dat ‘bijna de complete Europese top’ achter Madueke aan zit. Vanuit Engeland werden eerder RB Leipzig, AC Milan, Leicester City, Bayern München, Leeds United en Crystal Palace als gegadigden genoemd. Leicester City zou zelfs al bereid zijn om twintig miljoen euro neer te leggen voor Madueke.

Volgens berichtgeving van BILD houdt PSV vast aan minimaal vijftien miljoen euro voor Madueke. PSV haalde de negentienjarige rechtsbuiten bijna drie jaar geleden transfervrij weg uit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur, waar hij op dat moment vier jaar had gespeeld. The Spurs kaapten hem op hun beurt weg uit de academie van Crystal Palace, waar Madueke dus naar verluidt zou kunnen terugkeren. Madueke maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van PSV en kwam voorlopig tot 34 optredens, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 8 assists. De aanvaller verdiende tevens een plaats in de EK-selectie van Jong Engeland, dat in maart overigens in de groepsfase werd geëlimineerd.