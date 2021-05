‘Alfred Schreuder kan Barcelona verlaten voor topfunctie in Bundesliga’

Vrijdag, 7 mei 2021 om 10:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:01

Julian Nagelsmann zet in op een hernieuwde samenwerking met Alfred Schreuder, zo weet ESPN vrijdagochtend te melden op basis van enkele bronnen. De nieuwe trainer van Bayern München, die op 1 juli officieel begint aan zijn klus bij de Bundesliga-koploper, werkte bij TSG Hoffenheim ook al enige tijd samen met Schreuder. De Nederlander is sinds vorig jaar zomer de rechterhand van Ronald Koeman bij Barcelona. Het is de bedoeling dat hij Nagelsmann in München gaat assisteren.

Nagelsmann hoopt dat Schreuder bereid is om Barcelona al na een seizoen te verlaten voor een terugkeer in de Bundesliga. De opvolger van Hansi Flick bij Bayern werd in februari 2016 aangesteld door Hoffenheim, als vervanger van Huub Stevens, die vanwege gezondheidsredenen vertrok. Schreuder was toen al een halfjaar in dienst van de Duitse club. Beide trainers wisten Hoffenheim uiteindelijk voor degradatie te behoeden en een seizoen later, in de jaargang 2016/17, werd dankzij een knappe vierde plaats een ticket voor de groepsfase van de Champions League in de wacht gesleept.

Schreuder verliet Hoffenheim in januari 2018, om als assistent van Erik ten Hag verder te gaan bij Ajax. Anderhalf jaar later keerde de 48-jarige oefenmeester terug bij Hoffenheim, ditmaal in de rol van hoofdtrainer. Schreuder werd destijds aangesteld als vervanger van de naar RB Leipzig vertrokken Nagelsmann. Door een verschil van inzicht kwam er al na een jaar een einde aan de samenwerking tussen Hoffenheim en de huidige assistent van Koeman.

Schreuder kreeg onlangs op een persconferentie nog lof toegezwaaid van Koeman. "Bij Ajax werkte hij met Erik ten Hag, die vergelijkbare spelideeën als Barcelona erop nahoudt. Hij heeft heel veel van Julian Nagelsmann geleerd en hij past hun ideeën toe. We complementeren elkaar. Vervolgens hakken we knopen door", zo legde de coach van Barcelona uit. "Alfred is een Nederlander en Nederlanders houden van offensief voetbal. Hij heeft bij verschillende clubs gewerkt, waaronder Ajax."