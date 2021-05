Zaakwaarnemer Wijnaldum: ‘Een geweldige club en er valt uiteraard te praten’

Vrijdag, 7 mei 2021 om 09:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:42

Bayern München lijkt voor Georginio Wijnaldum een serieuze optie te zijn. Zaakwaarnemer Humphry Nijman laat vrijdag aan Sport1 duidelijk weten dat de Duitse grootmacht zeker contact mag opnemen om te praten over een eventuele samenwerking. Wijnaldum kan Liverpool deze zomer na vijf seizoenen met een transfervrije status verlaten, waardoor hij een aantrekkelijke optie is voor Bayern.

"Wijnaldum is binnenkort transfervrij en hij houdt alle opties open", zo laat Nijman weten in de podcast van Sport1. "Bayern München is een geweldige club. Mochten ze daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in Wijnaldum, dan valt er uiteraard altijd te praten." De technische leiding zoekt al enige tijd naar versterkingen voor het middenveld en een transfervrije of goedkope optie geniet daarbij de voorkeur. Men hoopt te kunnen profiteren van het feit dat Wijnaldum nog steeds geen akkoord heeft bereikt over contractverlenging.

Bayern meldde eerder deze week dat Javi Martínez de club na negen seizoenen gaat verlaten, terwijl ook Corentin Tolisso op de nominatie staat om uit München te vertrekken. Hierdoor blijven Joshua Kimmich en Leon Goretzka over, met Marc Roca en Tanguy Nianzou als alternatieven voor trainer Hansi Flick. Met het oog op de coronacrisis worden Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) en Eduardo Camavinga (Stade Rennes) als te duur bestempeld door het bestuur van Bayern.

Sport1 meldt vrijdag dat Wijnaldum nog niet zolang geleden door zijn management is aangeboden bij Bayern. Daarnaast wordt ook de link met het Barcelona van trainer Ronald Koeman weer in herinnering gebracht. Het Duitse medium omschrijft de Oranje-international als uitermate geschikt voor Bayern, daar Wijnaldum in topconditie verkeert en zelden tot nooit geblesseerd is. De dertigjarige middenvelder, die zaterdag met Liverpool tegen Southampton speelt, kwam dit seizoen tot 46 wedstrijden in alle competities.