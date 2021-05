Het bizarre verhaal van Darboe: van migrantenboot naar AS Roma-debuut

Vrijdag, 7 mei 2021 om 09:10 • Yanick Vos • Laatste update: 10:02

Als veertienjarige vluchtte Ebrima Darboe uit zijn geboorteland Gambia in de hoop op een betere toekomst. Vanuit Libië kwam hij, samen met twee vrienden en zonder zijn ouders, op een vluchtelingenboot Europa binnen en uiteindelijk in Italië terecht. Donderdagavond maakte hij zijn Europese debuut namens AS Roma in de halve finale van de Europa League tegen Manchester United. “Ik bedank God en Italië”, aldus de talentvolle middenvelder.

Darboe bereikte als tiener per bus een Libisch vluchtelingenkamp nadat hij afscheid had genomen van zijn moeder, broer en twee zussen. Twee jaar eerder was zijn vader overleden. In het vluchtelingenkamp werd hij mishandeld en misbruikt, voordat hij erin slaagde om op een vluchtelingenboot de oversteek te maken naar Europa. Het Gambiaanse talent kwam vervolgens terecht op Sicilië. Zwaar ondervoed – Darboe woog met zijn 1.80 meter nog nauwelijks vijftig kilo – werd hij opgenomen in het zogenoemde SPRAR-project, een Italiaans systeem voor asielzoekers waar hij werd toegewezen aan een sociaal werker. Uiteindelijk werd Darboe opgevangen door een gastgezin in Rieti, een stad honderd kilometer boven Rome.

Als speler van een jeugdteam van de lokale vereniging viel hij op door zijn talent. Een scout van AS Roma liet het oog op hem vallen tijdens een wedstrijd van Rieti. Roma zag het in hem zitten en voegde hem in 2019 toe aan de jeugdopleiding. Darboe dwong een contract af van naar verluidt zo’n vijftigduizend euro per jaar. Volgens Italiaanse media stuurt hij een aanzienlijk deel van zijn salaris op naar zijn familie in Gambia. Afgelopen zondag kwam de droom van Darboe uit toen hij mocht debuteren in de Serie A. Trainer Paulo Fonseca liet hem bij een 2-0 achterstand tegen Sampdoria tien minuten voor tijd invallen. Vier dagen later mocht Darboe zijn trainingspak al na een halfuur uittrekken. Toen Chris Smalling geblesseerd uitviel was het de Gambiaan die zijn Europese debuut mocht maken tegen Manchester United.

Een uur lang stond hij op het veld tegen de Engelse grootmacht. Roma won het duel met 3-2, al was dat door de 6-2 uitnederlaag niet genoeg voor een plek in de finale. Desondanks blijft het een avond om nooit te vergeten voor Darboe. "Het is onmogelijk om te beschrijven wat ik nu voel”, zei hij na de wedstrijd tegenover Sky Italia. "Dit is een droom die in vervulling gaat. In Afrika de top bereiken, is moeilijk. Ik had geen andere keuze dan te vluchten naar Europa om mijn droom waar te maken. Het is zwaar geweest, maar ik bedank God en Italië. Ik ben zo dankbaar dat ik in een gastgezin ben terechtgekomen. Ik werd opgemerkt door een scout genaamd Miriam Petruzzi en zij heeft mijn leven veranderd. Ik ben haar zo dankbaar.”

“Ik weet dat iedereen vanavond gekeken heeft. Vijf jaar geleden keek ik nog voetbal op televisie in Gambia. Nu stond ik op het veld met de spelers waar ik toen naar keek. Ik weet dat ik nog niks bereikt heb. De weg is nog lang. Ik zal hard blijven werken om mijn ploeg te helpen”, aldus Darboe, die naar eigen zeggen altijd goed is opgevangen bij AS Roma. “Ik heb zelf ook veel hulp gekregen van Daniele De Rossi, die zich vanaf het begin over mij ontfermd heeft. Later ook van Kolarov. Nu ben ik heel close met Diawara. Ik geef alle jonge spelers de raad om nooit op te geven en te geloven in jezelf. Blijf dromen!”, aldus Darboe.