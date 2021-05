‘Hij oogde als een verlegen jongen die met zijn mond vol tanden stond’

Vrijdag, 7 mei 2021

Donny van de Beek kreeg donderdagavond de kans op het middenveld van Manchester United in de return van de halve finale van de Europa League tegen AS Roma. De Oranje-international maakte de negentig minuten vol in de met 3-2 verloren wedstrijd. In het Stadio Olimpico heeft Van de Beek geen onuitwisbare indruk achtergelaten. In een uitgebreide analyse trekt Sky Sports een duidelijke conclusie: “Het was geen slecht optreden, maar het was niet goed genoeg.” Ook in andere Engelse media krijgt Van de Beek kritiek en moet hij genoegen nemen met onvoldoendes.

Van de Beek liet volgens Sky Sports een paar ‘bemoedigende momenten’ zien in Rome. “Een loopactie in de eerste helft achter de verdediging van Roma leidde tot een kans voor Bruno Fernandes. Hij liet na rust een knappe beweging zien in de richting van Cavani, daarna krachtig spel op de rand van het strafschopgebied voordat hij de bal met een hakje naar Fernandes speelde. Maar de headlines waren voor die twee: Cavani met zijn twee doelpunten en Fernandes die de goals voorbereidde. Het had Van de Beeks moment kunnen zijn halverwege de tweede helft, toen hij ruimte vond in de zestien, maar hij faalde om de bal te controleren.”

“Hij kreeg in ieder geval weer eens negentig minuten speeltijd, voor de tweede keer sinds november. De vorige keer dat hij een hele wedstrijd speelde was in de derde ronde van de FA Cup tegen Watford in januari”, zo klinkt het. “Nu zijn debuutseizoen richting het einde loopt, zijn de geluiden dat United blij is met zijn houding. Men is benieuwd naar wat hij kan brengen in zijn tweede jaar. Het gevoel overheerst dat hij zichzelf meer moet aandringen als hij Solskjaer en de United-fans wil overtuigen om hem een grotere rol te gunnen.”

Manchester Evening News is weinig positief over het optreden van Van de Beek, die wordt beoordeeld met een vier. “Hij bood Bruno Fernandes een schietkans. Dat was het wel zo’n beetje”, zo klinkt het oordeel. Van de Daily Mirror krijgt Van de Beek een vijf. “Hij zag er weer uit als een verlegen jongen die met zijn mond vol tanden stond nadat hij het meisje van zijn dromen mee uit had gevraagd. Hij lijkt aardig en slim, maar hij doet niet genoeg om nog een kans af te dwingen.”

The Sun verwacht dat Van de Beek na donderdagavond meer kansen gaat krijgen van Solskjaer. Dat heeft volgens de tabloid niet te maken met zijn spel, maar met het drukke schema dat United te wachten staat. Zondag wacht het uitduel met Aston Villa, dinsdag volgt de thuiswedstrijd tegen Leicester City en donderdag wacht de confrontatie met Liverpool (thuis). “Met die bizarre serie wedstrijden zal de Nederlandse middenvelder eindelijk zijn kans krijgen. Als dat zo is, dan zal hij wel meer moeten laten zien dan de afgelopen negentig minuten.”