Arsenal en PSG liggen zestien miljoen euro uit elkaar

Mike Maignan heeft een persoonlijk akkoord bereikt met AC Milan over een vijfjarig contract. De keeper kan voor vijftien miljoen euro overkomen van Lille OSC, maar dat gebeurt alleen als Gianluigi Donnarumma weggaat. (RMC Sport)

Jorginho werd vorige maand in verband gebracht met een vertrek bij Chelsea, maar staat nu open voor een nieuw contract op Stamford Bridge. Beide partijen gaan op korte termijn met elkaar in gesprek. (Fabrizio Romano)

Yves Bissouma heeft zich in de kijker gespeeld bij Manchester City. De Engelse topclub ziet in hem de opvolger voor Fernandinho en denkt de middenvelder van Brighton & Hove Albion voor ongeveer 35 miljoen euro te kunnen overnemen. (Daily Star)