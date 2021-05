Perez: ‘Ik had wel een beetje te doen met Van de Beek vandaag, hoor’

Donderdag, 6 mei 2021 om 23:45 • Jeroen van Poppel

Donny van de Beek kreeg donderdagavond een nieuwe kans in de basis bij Manchester United, maar wist volgens Kenneth Perez opnieuw niet te overtuigen. De analist van ESPN zag dat Van de Beek er in de halve finale van de Europa League tegen AS Roma (3-2) verloren bij liep en vraagt zich af hoe het verder moet voor de 24-jarige middenvelder bij de Engelse grootmacht.

"Ik had wel een beetje te doen met Donny van de Beek vandaag, hoor", aldus Perez. "Die loopt en hangt er maar een beetje bij... Je moet eigenlijk nooit medelijden hebben met iemand die speler van Manchester United is, maar wat moet hij toch terugverlangen naar zijn belangrijkheid en de manier van voetballen bij Ajax. Waarschijnlijk had hij daar niet het salaris, maar dat hij nu bij United zo een beetje rondloopt en steeds wordt overgeslagen. Alle aandacht gaat eigenlijk uit naar de andere spelers."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van de Beek kreeg zijn basisplek waarschijnlijk omdat United gezien de 6-2 zege uit het thuisduel al bijna zeker was van de vorige ronde. Perez ziet het somber in voor de speelkansen van de voormalig Ajacied de rest van het seizoen. "Ik zou ook niet weten waar hij in godsnaam zou kunnen spelen bij dit United, want Bruno Fernandes is echt de motor van dit elftal. Daar komt hij niet. Dan heb je nog Paul Pogba, en ze willen toch altijd een Fred, Nemanja Matic of Scott McTominay hebben op het middenveld."

Perez concludeert dat de stap naar de top van de Premier League te groot is gebleken voor Van de Beek. "Ik vraag me af of Nederlandse spelers wel beseffen dat de overstap naar Engeland maar heel weinig lukt. Georginio Wijnaldum bij Newcastle United is misschien een van de laatste die rechtstreeks is geslaagd. Maar het is natuurlijk moeilijk om als je een aanbieding hebt van Manchester en Newcastle, om dan te zeggen: 'Weet je, ik ga voor Newcastle. Dat lijkt me een beter idee.' Je denkt toch: wie weet..."

Van de Beek werd lange tijd ook gevolgd door Real Madrid, zo roept Perez in herinnering. "Veel mensen dachten echt: daar hoort hij te spelen. Dat is eigenlijk best bijzonder. Dat is hetzelfde met Hakim Ziyech: iedereen vond hem hier toch top of the bill? En nu ben je een soort van twaalfde, dertiende man bij Chelsea. Wat ook niet erg is, want je speelt de Champions League-finale en je hebt hele goede concurrenten. Alleen de verbazing over dat hij niet de absolute sterspeler is... Dat verbaast mij dan weer."