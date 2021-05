Het woedende laatste appje van Messi aan ex-voorzitter Bartomeu

Donderdag, 6 mei 2021 om 22:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:20

Lionel Messi stuurde Josep Maria Bartomeu op 15 augustus vorig jaar een woedend laatste appje, zo wordt duidelijk uit berichtgeving van Catalunya Ràdio. De relatie tussen de ster van Barcelona en Bartomeu, die twee maanden later zou aftreden als voorzitter van de club, was op dat moment ernstig beschadigd geraakt. "Je lekt alweer. Je naait me alweer, verrader", stuurde Messi in de zomer van vorig jaar naar de ex-president van Barça.

Al jarenlang daarvoor onderhield Messi een uiterst moeizame relatie met de toenmalig president van Barça. Bartomeu hield naar buiten uit altijd vol een goede band te hebben met de sterspeler, maar sprak voornamelijk met zijn vader Jorge Messi als er problemen optraden. In 2019 raakte het vertrouwen van Messi in Bartomeu volgens Catalunya Ràdio al definitief beschadigd. De aanvaller nodigde de preses na de uitschakeling in de Champions League tegen Liverpool bij hem thuis uit.

Messi wilde van Bartomeu weten of het waar was dat Antoine Griezmann zou worden aangetrokken. Dat zou betekenen dat de terugkeer van Neymar, waar Messi eigenlijk op hoopte, onmogelijk zou worden. Bartomeu ontkende dat Griezmann al binnen was, maar drie dagen later volgde alsnog de officiële bevestiging van de komst van de Fransman. Messi vertrouwde Bartomeu sindsdien niet meer en bestempelde hem intern als 'dwangmatige leugenaar'.

Messi beleefde op 14 augustus vorig jaar een van zijn dieptepunten bij Barcelona, door met 2-8 onderuit te gaan in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München. Een dag later lekte uit dat Ronald Koeman dicht bij zijn aanstelling als nieuwe trainer van Barcelona was. Messi dacht onmiddellijk dat Bartomeu achter het lek zat en stuurde bovenstaand woedend bericht naar de bestuurder. Het is tot op de dag van vandaag onbekend of dat daadwerkelijk zo is.

Vijf dagen na het appje van Messi stuurde hij de burofax naar Barcelona waarin hij aankondigde de club transfervrij te willen verlaten. Bartomeu probeerde in de weken daarna contact te krijgen met de Argentijn, maar kon hem alleen nog bereiken via zijn vader. Uiteindelijk slaagde Bartomeu erin om Messi tegen wil en dank voor Barcelona te behouden, maar hij heeft zijn persoonlijke relatie met de sterspeler nooit meer enigszins kunnen herstellen. De preses nam in oktober ontslag bij Barcelona, nadat de socio's een referendum over zijn aanblijven afdwongen.