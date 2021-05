Spelers van Benfica woedend na O Clássico: ‘Beschamend, ongelooflijk’

Donderdag, 6 mei 2021 om 21:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:14

De topper tussen Benfica en FC Porto is donderdagavond in een gelijkspel geëindigd. De nummers twee en één van de Liga NOS remiseerden met 1-1 in O Clássico door doelpunten van Éverton Soares en Mateus Uribe. Benfica baalde van de arbitrage, daar twee strafschoppen én een doelpunt werden ingetrokken. Het verschil tussen Porto en Benfica blijft door het gelijkspel vier punten; de nummer twee gaat direct de Champions League in, terwijl de nummer drie de derde kwalificatieronde ingaat. De nog altijd ongeslagen Sporting Portugal heeft na de topper een voorsprong van acht punten op Porto, met nog drie duels te gaan, en is dus nagenoeg zeker van de landstitel.

Halverwege de eerste helft opende Benfica de score. Éverton ontworstelde zich met zijn functionele techniek op het middenveld van meerdere belagers, vond Rafa Silva met wat geluk en kreeg de bal terug. Van net buiten het strafschopgebied vond Éverton met het rechterbeen de linkerhoek: 1-0. Op slag van rust leken de zorgen voor Porto nog groter te worden. Wilson Manafa beging aan de rand van het strafschopgebied een overtreding op de doorgebroken Rafa Silva en kreeg een gele kaart; arbiter Artur Soares Dias wees naar de stip. Silva bleek echter nipt buitenspel te staan toen hij op doel werd afgestuurd, waardoor de strafschop en de gele kaart werden geannuleerd.

Uiteraard is Pepe ook van de partij! ?? De Portugees schoffelt Rafa Silva neer, die vervolgens geblesseerd het veld moet verlaten ????#ZiggoSport #PrimeiraLiga #SLBFCP pic.twitter.com/NocFk1Nc1X — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 6, 2021

Porto had de achterstand bij rust onder meer te danken aan de gemiste mogelijkheden. Luis Díaz schoot na een counter naast, Uribe schoot vanaf de rand van het zestienmetergebied over en Moussa Marega wist zijn voet niet tegen de bal te krijgen nadat verdediger Jan Vertonghen aan een voorzet voorbijging. Ook kopte Marega tegen de paal, al werd die spelsituatie geannuleerd vanwege buitenspel. Tien minuten na de pauze werd wederom een penalty van Benfica ingetrokken door de arbitrage. Scheidsrechter Soares Dias meende een overtreding van Zaidu Sanusi op Diogo Gonçalves waar te nemen, maar in werkelijkheid ging Gonçalves op de voet van zijn tegenstander staan.

In de tweede helft was het aantal kansen schaars, maar een kwartier voor tijd kwam Porto langszij. Joao Mário stuurde Alex Grimaldo het bos in en verstuurde een lage voorzet richting Uribe, die gedecideerd diagonaal uithaalde. Porto bleef daarna aanvallen, maar was in de slotfase defensief kwetsbaar. Adel Taarabt was in de blessuretijd dicht bij de 2-1, toen doelman Agustín Marchesín zijn schot tegen de paal tikte, en even later werd opnieuw een goal van Benfica afgekeurd. In de aanloop naar een doelpunt van Pizzi stond Darwin Núñez aan de linkerflank buitenspel. Op advies van de VAR werd Benfica opnieuw teleurgesteld.

Spelers van Benfica zijn absoluut niet te spreken over het optreden van de arbitrage. "Hetzelfde verhaal als altijd... Beschamend!", schrijft Grimaldo na de wedstrijd op Twitter. Nicolás Otamendi komt met een soortgelijke boodschap: "Beschamend, ongelooflijk", schrijft hij in koeienletters.